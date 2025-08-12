Στην υλοποίηση έργων επάρκειας νερού και αφαλάτωσης, με έμφαση στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά, έχουν προχωρήσει το υπουργείο Ναυτιλίας και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 103 παρεμβάσεις σε 61 νησιωτικούς δήμους (ΟΤΑ) και ΔΕΥΑ, με χρηματοδότηση 9.073.448 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για τη Λειψυδρία για το έτος 2025.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων, εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ, για έργα σε περιοχές με άμεσες ανάγκες.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η απλούστευση της αδειοδότησης μικρών μονάδων αφαλάτωσης, με fast track διαδικασίες. Ήδη έχουν αδειοδοτηθεί 35 νέες μονάδες σε περισσότερα από 27 νησιά, ενισχύοντας σημαντικά τα υδροδοτικά τους συστήματα.

Ταυτόχρονα, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μικρούς νησιωτικούς δήμους και αναλαμβάνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την αποφυγή καθυστερήσεων. Για τη Μεγίστη, τους Λειψούς, την Κίμωλο, τα Διαπόντια νησιά, τη Γαύδο, τον Άγιο Ευστράτιο και την Ιερά Μονή Πανορμίτη Σύμης, λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, ενώ έχει χρηματοδοτήσει την πρόσληψη τεχνικών συμβούλων σε περισσότερους από 15 δήμους για την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων ύδρευσης.

Επιπρόσθετα, δρομολογείται συνεργασία με τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την εκπόνηση πρότυπων τευχών προδιαγραφών, τη θέσπιση ενιαίας κοστολόγησης έργων αφαλάτωσης και την υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων.

Τέλος, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τα Ύδατα και υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του, ώστε η νησιωτικότητα να αποτελεί σταθερό κριτήριο στη χάραξη πολιτικών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Σημειώνεται ότι από το 2019 έως σήμερα, το υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν χρηματοδοτήσει περισσότερα από 400 έργα σε 78 νησιά, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ και με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο μικρές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε σχετικά: «Με ταχύτητα, συνεργασίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο την επάρκεια και την ποιότητα του νερού στα νησιά μας. Με τις 103 δράσεις που πραγματοποιούνται φέτος σε 61 δήμους και τη διάθεση των 9.073.448 εκατομμυρίων ευρώ, βελτιώνουμε τις συνθήκες υδροδότησης, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και στηρίζουμε τη νησιωτικότητα που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ανέφερε: «Με συνεχείς επισκέψεις στα νησιά μας, σε στενή επαφή με τους βουλευτές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νησιωτικά επιμελητήρια, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, καταγράφουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε αξιόπιστες λύσεις, όπως τώρα στο ζήτημα της λειψυδρίας. Οι υπηρεσίες της Γενικής μας Γραμματείας, έχουν χαρτογραφήσει τις ανάγκες των νησιών – μικρών και μεγαλύτερων – και με σωρεία παρεμβάσεων, που το τρέχον έτος ξεπερνούν τις 100, βοηθάμε ουσιαστικά τους νησιώτες μας. Άλλωστε, η προστασία και η περαιτέρω ανάδειξη της «Νησιωτικότητας», αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησής μας».