Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Β. Κικίλιας: «103 έργα για επάρκεια νερού στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά»
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025 | 09:09

Με fast-track διαδικασίες αδειοδότησης, έχουν ήδη εγκριθεί 35 νέες μονάδες αφαλάτωσης σε 27 νησιά, ενισχύοντας σημαντικά τα υδροδοτικά δίκτυα

Σύνταξη
Στην υλοποίηση έργων επάρκειας νερού και αφαλάτωσης, με έμφαση στα πιο απομακρυσμένα και μικρά νησιά, έχουν προχωρήσει το υπουργείο Ναυτιλίας και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 103 παρεμβάσεις σε 61 νησιωτικούς δήμους (ΟΤΑ) και ΔΕΥΑ, με χρηματοδότηση 9.073.448 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για τη Λειψυδρία για το έτος 2025.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων, εγκρίθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 20 εκατομμυρίων ευρώ, για έργα σε περιοχές με άμεσες ανάγκες.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η απλούστευση της αδειοδότησης μικρών μονάδων αφαλάτωσης, με fast track διαδικασίες. Ήδη έχουν αδειοδοτηθεί 35 νέες μονάδες σε περισσότερα από 27 νησιά, ενισχύοντας σημαντικά τα υδροδοτικά τους συστήματα.

Ταυτόχρονα, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μικρούς νησιωτικούς δήμους και αναλαμβάνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την αποφυγή καθυστερήσεων. Για τη Μεγίστη, τους Λειψούς, την Κίμωλο, τα Διαπόντια νησιά, τη Γαύδο, τον Άγιο Ευστράτιο και την Ιερά Μονή Πανορμίτη Σύμης, λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, ενώ έχει χρηματοδοτήσει την πρόσληψη τεχνικών συμβούλων σε περισσότερους από 15 δήμους για την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων ύδρευσης.

Επιπρόσθετα, δρομολογείται συνεργασία με τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την εκπόνηση πρότυπων τευχών προδιαγραφών, τη θέσπιση ενιαίας κοστολόγησης έργων αφαλάτωσης και την υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων.

Τέλος, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για τα Ύδατα και υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του, ώστε η νησιωτικότητα να αποτελεί σταθερό κριτήριο στη χάραξη πολιτικών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Σημειώνεται ότι από το 2019 έως σήμερα, το υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν χρηματοδοτήσει περισσότερα από 400 έργα σε 78 νησιά, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ και με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο μικρές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε σχετικά: «Με ταχύτητα, συνεργασίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο την επάρκεια και την ποιότητα του νερού στα νησιά μας. Με τις 103 δράσεις που πραγματοποιούνται φέτος σε 61 δήμους και τη διάθεση των 9.073.448 εκατομμυρίων ευρώ, βελτιώνουμε τις συνθήκες υδροδότησης, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και στηρίζουμε τη νησιωτικότητα που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ανέφερε: «Με συνεχείς επισκέψεις στα νησιά μας, σε στενή επαφή με τους βουλευτές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα νησιωτικά επιμελητήρια, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, καταγράφουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε αξιόπιστες λύσεις, όπως τώρα στο ζήτημα της λειψυδρίας. Οι υπηρεσίες της Γενικής μας Γραμματείας, έχουν χαρτογραφήσει τις ανάγκες των νησιών – μικρών και μεγαλύτερων – και με σωρεία παρεμβάσεων, που το τρέχον έτος ξεπερνούν τις 100, βοηθάμε ουσιαστικά τους νησιώτες μας. Άλλωστε, η προστασία και η περαιτέρω ανάδειξη της «Νησιωτικότητας», αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησής μας».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη μισή χώρα – Το καμπανάκι της Πολιτικής Προστασίας
Φωτιές 12.08.25

Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται στην κατηγορία 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Κάθαρση» κατ’ επιλογή και μυστική έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μετά την «υπόθεση της Αμαλιάδας»
Ελλάδα 12.08.25

Καταγγελίες συγγενούς αποθανόντα ιατροδικαστή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι δέκα προβληματικές ενέργειες των υπευθύνων της λεωφόρου Μεσογείων.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;
«Διεθνώς ρεζίλι» 12.08.25

«Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας
Αμάν-Αθήνα 12.08.25

Η Γιασμίν Αλχαδέρ δημιούργησε την Azirat έχοντας ένα όραμα: να δημιουργήσει ένα ενεργό community το οποίο θα εκφράζεται μέσα από ρούχα - τα οποία με τη σειρά τους θα δημιουργούν κοινωνικοπολιτικές συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη μισή χώρα – Το καμπανάκι της Πολιτικής Προστασίας
Φωτιές 12.08.25

Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται στην κατηγορία 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις

Σύνταξη
