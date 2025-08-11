newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 11 Αυγούστου 2025 | 15:55

ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα»

Spotlight

Μήνυμα για τις χθεσινές μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 100 πόλεις που σημειώθηκαν για την «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ελληνικός λαός έστειλε ένα μήνυμα για ειρήνη, δικαιοσύνη και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και δεν πτοήθηκε από τις αυταρχικές πρακτικές και την εκστρατεία δυσφήμισης που έστησε ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Τέλος, καλεί «για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να εργαστεί για την ειρήνευση στην περιοχή, να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης».

Όλη η Ελλάδα μια φωνή για τη Γάζα

Με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται», «Stop Genocide», «Όχι άλλο αίμα στη Γάζα» και άλλα, πολίτες έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, τη στιγμή που ο πρόεδρος του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την εν αναμονή -ολική- κατάληψη της Γάζας.

Στο Σύνταγμα χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρισκόντουσαν στο σημείο. Παράλληλα, ποτάμι αλληλεγγύης καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη, με βασικό αίτημα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.

Τουρισμός
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές
ΠΑΣΟΚ 11.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές

«Το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή
in Confidential 11.08.25

Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Δηλώνει συντετριμμένος για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, αλλά σε πάρτυ γλεντοκοπά, με το ένα χέρι δίνει τρόφιμα στης Γάζας τα παιδιά, με το άλλο χαϊδεύει του Νετανιάχου την απανθρωπιά, δεν αργεί όμως η στιγμή που ο λαός θα του δείξει τι σημαίνει μπέσα και ηθική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
Αυξανόμενη πίεση 10.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές

Αναφερόμενη στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, η Όλγα Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πληγές στο περιβάλλον, σε περιουσίες»

Σύνταξη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Εργασιακά 10.08.25

Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;

«Η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του
Κριτική στο μοντέλο 10.08.25

Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του

«Τιμές και αισθητική που απευθύνονται μόνο σε μια κλειστή κάστα νεόπλουτων. Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Λιμάνια μποτιλιαρισμένα. Εργοδοτική αυθαιρεσία», τόνισε για το μοντέλο τουρισμού της χώρας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή τις περισσότερες από αυτές τις «δομικές μεταρρυθμίσεις», που «συνιστούν παρεμβάσεις, που ενισχύουν τη Δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους»

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10.08.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια
Μεγάλες πυρκαγιές 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί για να προσφέρει βοήθεια στους Έλληνες ομογενείς στην Αλβανία, όπου μαίνονται επί τέσσερις ημέρες πυρκαγιές.

Σύνταξη
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές
ΠΑΣΟΚ 11.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει… εξαφανίσει το καλοκαίρι – Το 46% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές

«Το 46 % του Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 27%», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Ισότητα φύλων 11.08.25

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;
Υγιεινή ζωή 11.08.25

Γιατί στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο παχύσαρκοι όσο οι Αμερικανοί;

Η κουλτούρα του φαγητού στην Ιταλία είναι αυτή που σώζει τους κατοίκους της από την παχυσαρκία. Μικρότερες μερίδες, λιγότερο κρέας, περισσότερο ψάρι, λίγοτερα αναψυκτικά. Πλάι στην πίτσα και το παγωτο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό
Συνέντευξη στον Guardian 11.08.25

Σάρον Στόουν - Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν μιλάει για τη δύναμη, την επιβίωση, τις βίαιες περιπέτειές της με τον Χάρβι Γουάνστιν και τις ερμηνείες για τις οποίες είναι πιο περήφανη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει του βαρώνους ναρκωτικών;
Απαισιοδοξία 11.08.25

Τραμπ εναντίον καρτέλ: Μπορεί η πανίσχυρη αμερικανική αεροπορία να αφανίσει του βαρώνους ναρκωτικών;

Αμερικανός αμυντικός αναλυτής υπενθυμίζει τι συνέβη στο παρελθόν όταν ηγέτες επιχείρησαν να επιστρατεύσουν τον στρατό εναντίον των βαρώνων ναρκωτικών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος – Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης
Καιρός 11.08.25

Έρχεται ασυνήθιστα «καυτός» Σεπτέμβριος - Τι δείχνουν στοιχεία με βάση 400 σενάρια πρόγνωσης

Γραφήματα του Meteo με τις αποκλίσεις που παρουσιάζει ο Σεπτέμβριος στη μέση θερμοκρασία - Οι μεγαλύτερες τιμές στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Γαλλία και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C

Σύνταξη
Γάζα: Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του – και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση
Κόσμος 11.08.25

Φωτορεπόρτερ υπέκυψε στα τραύματά του - και 6ος δημοσιογράφος νεκρός στη Γάζα από την ισραηλινή επίθεση

Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ αλ-Χάλντι υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα Δευτέρα - Ήταν μέλος του συνεργείου του Al Jazeera στη Γάζα που δέχτηκε φονικό ισραηλινό πλήγμα

Σύνταξη
Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ο χαφ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούρισιτς, μίλησε σε εκπομπή της Σερβίας για το αιώνιο ντέρμπι, αλλά και για την προτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι
Κατάσταση συναγερμού 11.08.25

Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία - Τραυματίες και αγνοούμενοι

Πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Ταμάνα σε διάστημα έξι ωρών - Για «θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου

Η Ίος επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας, χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου Calilo και κερδίζει μία διεθνή διάκριση από το Condé Nast Traveller.

Σύνταξη
Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της
Νέα βιογραφία 11.08.25

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της

Η υποψήφια για βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Meryle Secrest διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στην επερχόμενη βιογραφία «Princess Margaret and the Curse» (Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η κατάρα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λένα Σαμαρά: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» – Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς
Ελλάδα 11.08.25

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» - Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς

Η σορός της Λένας Σαμαρά στο λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.

Σύνταξη
Αθηνών – Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» – Σοβαρά η οδηγός
Τροχαίο 11.08.25

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» - Σοβαρά η οδηγός (βίντεο)

Η οδηγός του Ι.Χ. που κατέληξε στα βράχια της Αθηνών - Σουνίου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ διατηρούσε τις αισθήσεις της κατά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική

Σύνταξη
