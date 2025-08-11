ΣΥΡΙΖΑ: Με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη ο ελληνικός λαός έστειλε μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης

Μήνυμα για τις χθεσινές μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 100 πόλεις που σημειώθηκαν για την «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ελληνικός λαός έστειλε ένα μήνυμα για ειρήνη, δικαιοσύνη και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και δεν πτοήθηκε από τις αυταρχικές πρακτικές και την εκστρατεία δυσφήμισης που έστησε ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Τέλος, καλεί «για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να εργαστεί για την ειρήνευση στην περιοχή, να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης».

Όλη η Ελλάδα μια φωνή για τη Γάζα

Με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται», «Stop Genocide», «Όχι άλλο αίμα στη Γάζα» και άλλα, πολίτες έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, τη στιγμή που ο πρόεδρος του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την εν αναμονή -ολική- κατάληψη της Γάζας.

Στο Σύνταγμα χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρισκόντουσαν στο σημείο. Παράλληλα, ποτάμι αλληλεγγύης καταγράφηκε και στη Θεσσαλονίκη, με βασικό αίτημα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.