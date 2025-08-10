Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

Στη δράση που πραγματοποιήθηκε στη Φολέγανδρο για να δοθεί τέλος στο αιματοκύλισμα στη Γάζα και να εκφραστεί αλληλεγγύη στο παλαιστινιακό λαό βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος.

Σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ανέφερε πως «μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα. Και είμαστε υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Σημειώνεται ότι το νησί των Κυκλάδων είναι το μέρος που γεννήθηκε ο κ. Φάμελλος, καθώς είναι τόπος καταγωγής της μητέρας του.

Όλη η Ελλάδα μια φωνή για την Παλαιστίνη – «Όχι άλλο αίμα στη Γάζα»

Μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 100 πόλεις σημειώθηκαν στη σημερινή «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza.

Με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται», «Stop Genocide», «Όχι άλλο αίμα στη Γάζα» και άλλα, πολίτες έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, τη στιγμή που ο πρόεδρος του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την εν αναμονή -ολική- κατάληψη της Γάζας.