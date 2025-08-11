Απίστευτο και όμως… καλοκαιρινό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε σε παραλία στα Σύβοτα και πιο συγκεκριμένα στην Μπέλλα Βράκα, όπου τράγος προσπάθησε να κλέψει ποτό και έκανε βόλτα στην περιοχή, παρά τον κόσμο που καθόταν εκεί.

Γνωστός θαμώνας ο τράγος στην παραλία

Φαγητό και σκιά φαίνεται ότι έψαχνε ο τράγος, ο οποίος συχνάζει στην περιοχή και συνηθίζει να κόβει βόλτες στην παραλία.

Το βίντεο που δείχνει να πειράζει πράγματα λουόμενων έκανε τον γύρο του διαδικτύου φτάνοντας ακόμα και στην Daily Mail, που δημοσίευσε την βόλτα του τετράποδου.

Ο τράγος διακρίνεται να ανοίγει τις τσάντες του κόσμου, την ώρα που ο κόσμος προσπαθούσε να τον απομακρύνει με ηρεμία. Όμως, μάταια, γιατί το τετράποδο έφευγε από τον ένα λουόμενο και πήγαινε στον άλλον.

Οι αντιδράσεις ποικίλαν, με άλλους να γελάνε κι άλλους να δείχνουν εμφανώς έκπληκτοι, ενώ η δράση του δεν σταμάτησε εκεί. Όπως δείχνει το βίντεο, προσπάθησε να κλέψει μοχίτο.

Ευτυχώς δεν κατάφερε να πιει όλο το ποτό και στη συνέχεια απομακρύνθηκε προς την δασώδη περιοχή.

Σχόλια για το βίντεο

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο, με πολλούς να μην θεωρούν το σκηνικό αστείο, αλλά να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το τι ώθησε τον τράγο μέσα στον κόσμο να αναζητά, πιθανώς, τροφή.

Χρήστης έγραψε «να μην πηγαίνετε εκεί, τόσο απλό. Ενοχλείτε τα ζωάκια», ενώ άλλος ανέφερε «το καημένο απλά πείναγε».

Άλλο άτομο τόνισε ότι «αυτό δεν είναι ούτε αστείο, ούτε ενοχλητικό. Ο τράγος ξεκάθαρα έχει ξεφύγει από το κοπάδι του και προφανώς διψάει».