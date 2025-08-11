DO’S: Πάρε μια ανάσα και χαλάρωσε, γιατί φαίνεται να χαλαρώνει και η ατμόσφαιρα γύρω σου. Γι’ αυτό, λοιπόν, πάρε αποστάσεις και κατανόησε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό θα σε βοηθήσει και στην καταπολέμηση των ανασφαλειών σου, οι οποίες θα έρθουν ξανά στην επιφάνεια. Πάντως όσο πιο πολύ ξεκουράζεσαι, τόσο πιο δραστήριος γίνεσαι.

DON’TS: Μην αφήσεις τα έντονα σου συναισθήματα να επηρεάσουν είτε τον τρόπο δράσης σου είτε- έστω και- τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις διάφορα πράγματα. Μην αφήνεις στην άκρη κάποια θέματα, απλά και μόνο επειδή είναι λίγο πιο απαιτητικά. Στα επαγγελματικά ή στα της καθημερινότητας, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες απαραίτητες αλλαγές.