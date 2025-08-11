Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 11.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε μια ανάσα και χαλάρωσε, γιατί φαίνεται να χαλαρώνει και η ατμόσφαιρα γύρω σου. Γι’ αυτό, λοιπόν, πάρε αποστάσεις και κατανόησε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό θα σε βοηθήσει και στην καταπολέμηση των ανασφαλειών σου, οι οποίες θα έρθουν ξανά στην επιφάνεια. Πάντως όσο πιο πολύ ξεκουράζεσαι, τόσο πιο δραστήριος γίνεσαι.
DON’TS: Μην αφήσεις τα έντονα σου συναισθήματα να επηρεάσουν είτε τον τρόπο δράσης σου είτε- έστω και- τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις διάφορα πράγματα. Μην αφήνεις στην άκρη κάποια θέματα, απλά και μόνο επειδή είναι λίγο πιο απαιτητικά. Στα επαγγελματικά ή στα της καθημερινότητας, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες απαραίτητες αλλαγές.
Ταύρος
DO’S: Φέρε τους προσωπικούς σου στόχους στο προσκήνιο και επεξεργάσου τους με την ησυχία σου. Συζήτησε με τους φίλους σου, προκειμένου και να χαλαρώσεις, αλλά και να βρεις τι έχει πάψει να σε εκφράζει και, άρα, πρέπει να σταματήσει- ή έστω να ελαττωθεί λίγο. Παράλληλα, εστίασε περισσότερο στα ενδιαφέροντά σου, για να ανανεωθείς.
DON’TS: Μην κωλώσεις εξαιτίας του άγχους ή και των φόβων σου για την αλλαγή και το διαφορετικό. Μην συγχυστείς από την ένταση που υπάρχει γύρω σου, γιατί πρόκειται να είναι απλά παροδική. Μην πέσεις θύμα ούτε των δεύτερών σου σκέψεων. Μην είσαι αρνητικός στις γνωριμίες που μπορεί να προκύψουν μέσα από τους φιλικούς σου κύκλους.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα μπορείς να είσαι αποτελεσματικός χωρίς να βιάζεσαι. Ωστόσο, πρέπει να έχεις προγραμματίσει πολύ καλά τις κινήσεις σου από πριν, έτσι; Εστίασε σε αυτά που σου αναθέτουν στη δουλειά, όμως, για να μπορέσεις να τα διεκπεραιώσεις κι αυτά άνετα. Στο λέω αυτό γιατί ορισμένοι εκεί ενδέχεται να προσπαθήσουν να σε πιέσουν κάπως.
DON’TS: Για να μη μπερδευτείς άδικα, δεν πρέπει να ζητήσεις πληροφορίες από τα λάθος άτομα. Ξέρεις σε ποιους αναφέρομαι! Μην υπεραναλύεις τα πάντα, καθώς αυτό δεν χρειάζεται! Στα της δουλειάς, μην αφήσεις την προσοχή σου να διασπαστεί από τα πολλά κι αχρείαστα, γιατί θα χάσεις πολύτιμο χρόνο άδικα. Μην είσαι ανοργάνωτος στα οικονομικά.
Καρκίνος
DO’S: Χαλάρωσε, γιατί αυτά που τρέχουν, μπορούν να διευθετηθούν γρήγορα κι εύκολα, κυρίως μέσα από τις κατάλληλες συζητήσεις. Διαπραγματεύσου αυτά που πρέπει, καθώς έτσι και θα λάβεις βοήθεια, αλλά και θα ανακαλύψεις κάποιες διεξόδους που αγνοούσες και μπορούν να σε ξελασπώσουν. Διαχειρίσου τις εντάσεις που απορρέουν από πιο παλιά.
DON’TS: Μην αφήσεις τις ανασφάλειές σου να σε αγχώσουν εντελώς. Επιπλέον μην αφήσεις κανέναν να σε μπερδέψει σε οτιδήποτε σχετίζεται με τις οικονομικές υποθέσεις σου. Μη ζητάς βοήθεια, για να δεις αν θα λάβεις πίσω αυτή που πρόσφερες απλόχερα το προηγούμενο διάστημα- αν το έκανες! Παράλληλα, προσπάθησε να μην χάνεις την θετική σου ενέργεια.
Λέων
DO’S: Αντιμετώπισε τα πάντα σοβαρά μεν, άκρως χαλαρά δε. Έτσι θα μπορέσεις και να βρεις εύκολες διεξόδους, αλλά και να διαχωρίσεις το σημαντικό από το εντελώς αχρείαστο. Εστίασε, όμως, και στα συναισθήματά σου. Παράλληλα, πάρε αποστάσεις κι εξέτασέ τα όλα από εκεί, για να μπορέσεις να εμποδίσεις το οτιδήποτε ασήμαντο να σου κλείσει τον δρόμο.
DON’TS: Μη μειώσεις ταχύτητα στο κυνήγι των στόχων σου, εξαιτίας των εσωτερικών σου διλημμάτων ή και των δεύτερων σκέψεων που κάνεις. Μην αρχίσεις να αμφιβάλεις γι’ αυτά που έχεις ήδη αποφασίσει ή πιστεύεις λόγω των παρασκηνιακών δράσεων που θα πέσουν στην αντίληψή σου. Μην αγνοείς το ένστικτο, αλλά ούτε και την παρατηρητικότητά σου.
Παρθένος
DO’S: Αφού βλέπεις, ότι τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, άρπαξε αυτή την ευκαιρία, για να εκφράσεις πιο άνετα τους προβληματισμούς σου. Εκεί που πρέπει! Προσπάθησε να έρθεις πιο κοντά στους συναδέλφους σου. Για να ηρεμήσεις ακόμα περισσότερο, φρόντισε να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Δέξου βοήθεια από τα άτομα του κύκλου σου.
DON’TS: Μην εκνευριστείς, επειδή θα σου αποκαλυφθούν κάποιες παρασκηνιακές δράσεις και θα αντιληφθείς, ότι πρέπει να αναπροσαρμόσεις κάποιες κινήσεις σου εξαιτίας αυτών. Οπότε μη διστάσεις να μοιραστείς αυτά που σε ζορίζουν με τους δικούς σου ανθρώπους. Μην κλειστείς σπίτι. Αν είσαι ελεύθερος, βγες με φίλους. Αν είσαι σε σχέση, τότε βγες με το αμόρε.
Ζυγός
DO’S: Ολοκλήρωσε τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα άμεσα κι αποτελεσματικά. Ειδικά στα επαγγελματικά, όπου οι υποχρεώσεις σου μοιάζουν να είναι εύκολα διαχειρίσιμες. Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε σε «βάζει στην πρίζα», για να μπορέσεις να διαχειριστείς τα υπόλοιπα με ηρεμία. Σταμάτα να ασχολείσαι με άτομα και καταστάσεις που δεν βγάζουν άκρη.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε ρήξη με άτομα που θέλοντας και μη θα δουλέψεις- συνεργαστείς μαζί τους κάποτε. Ωστόσο, μην τους επιτρέψεις να κουκουλώσουν εσένα και τις απόψεις σου ή να σε κάνουν να νιώσεις πως δεν ακούγεσαι. Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο την ρουτίνα σου, γιατί σαν να βαρέθηκες τελευταία. Άσε που είναι κάτι που θέλεις καιρό.
Σκορπιός
DO’S: Μιας και που τα πάντα είναι λίγο πιο ήρεμα σήμερα, γιατί δεν εστιάζεις στο να φλερτάρεις και, γενικώς, να περάσεις όμορφα ή και απλά να χαλαρώσεις; Βρες τρόπους, για να εναρμονιστείς μαζί με τις αλλαγές που θέλεις να φέρεις στην καθημερινότητά σου. Βρες, όμως, τρόπους και για να ξεφύγεις από τις διάφορες εντάσεις που έχεις περάσει τελευταία.
DON’TS: Μην ταραχτείς από κάποιες ενστάσεις στη δουλειά, γιατί όσο απότομα προκύψουν, τόσο ξαφνικά θα υποχωρήσουν κιόλας. Ωστόσο, μην αφήσεις μισές τις δουλειές σου. Γιατί να τις κουβαλάς άδικα άλλωστε; Μην συνεχίσεις να ασπάζεσαι στερεοτυπικές απόψεις. Αυτό μπορείς να το κόψεις με το να πάρεις μέρος σε συζητήσεις που σου ανοίγουν τους ορίζοντες.
Τοξότης
DO’S: Εστίασε σε εσένα και δες πως μπορείς να χαλαρώσεις. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να ασχοληθείς με τα πιο προσωπικά σου θέματα, αυτά που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Μπορεί αυτά να σχετίζονται ακόμα και με το σπίτι ή και την οικογένειά σου. Παράλληλα, εντόπισε τι θέλεις να αλλάξεις γύρω σου και μετά εντόπισε και το πως θα το πετύχεις αυτό.
DON’TS: Μην πιεστείς ακραία, για να δρομολογήσεις τους στόχους σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου ασκήσει κριτική για τις επιλογές και τις απόψεις σου. Ποιος τον/ την ρώτησε άλλωστε; Ωστόσο μην τσακωθείς κιόλας σε αυτές τις έντονες συζητήσεις. Μην χάσεις την σιγουριά και την αποφασιστικότητά σου. Ταυτόχρονα, μην αγνοείς τα συναισθήματά σου.
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία της μέρας, για να σκεφτείς κι εσύ, όσο πιο χαλαρά γίνεται, αυτά που έχουν τρέξει τελευταία. Ταυτόχρονα, εστίασε στα οικονομικά σου κι αφιέρωσε περισσότερο χρόνο εκεί, καθώς όλο και κάτι θα προκύψει, όπου θα χρειάζεται προσεκτική διευθέτηση. Δέξου και βοήθεια. Ειδικά αν σου δοθεί χωρίς καν να την έχεις ζητήσει, έτσι;
DON’TS: Μην αφήσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου να σε μπλοκάρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δράσεις. Για να το αποφύγεις αυτό, μη διστάσεις να βάλεις σε σειρά αυτά που θέλεις κι αυτά που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πρώτα. Στα ερωτικά, μην κωλώσεις να ρωτήσεις αυτά που θες, καθώς πώς αλλιώς θα μάθεις καλύτερα το ταίρι σου;
Υδροχόος
DO’S: Εκμεταλλεύσου την ήρεμη και χωρίς (σχεδόν) καθόλου εντάσεις μέρα. Πρέπει, ωστόσο, να είσαι αρκετά προσεκτικός σε οικονομικές δοσοληψίες που κάνεις με συγκεκριμένους συναδέλφους σου. Από την άλλη, στα ερωτικά, πρόσεξε τις συζητήσεις που κάνεις εκεί, γιατί πρόκειται να επαναφέρουν άλυτα ζητήματα, τα οποία θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση.
DON’TS: Μην τραβάς από τα μαλλιά τις ήδη έντονες καταστάσεις, γιατί έτσι άκρη δε βγαίνει. Μην συνεχίζεις να έχεις αυτή την συνήθεια, αφού βλέπεις, ότι δεν σε θέλει! Μην αγχώνεσαι για κάποια οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά, γιατί αυτά πρόκειται να λυθούν εύκολα και γρήγορα. Μη βαριέσαι να βρεις τι είναι αυτό που, τελικά, σου δημιουργεί ασφάλεια.
Ιχθύες
DO’S: Μιας και που έχεις καλή διάθεση, γιατί δεν το ρίχνεις στο φλερτ; Τόσο να το κάνεις εσύ, όσο και να το απολαύσεις, όταν αυτό προέρχεται από τους άλλους. Ασχολήσου γενικώς με αυτά που σου αρέσουν. Παράλληλα, εστίασε λίγο παραπάνω στα συναισθήματά σου, προκειμένου να τα κατανοήσεις σε βάθος. Τρέξτο λίγο, για να μείνεις εντός προγράμματος.
DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα από την πίεση που σου δημιουργούν κάποια θέματα σχετικά με την καθημερινότητα. Ταυτόχρονα, μην σου κάνεις τη ζωή σου δύσκολη, απλά και μόνο επειδή δεν θες (ή βαριέσαι) να περάσουν από τα χέρια σου κάποιες συγκεκριμένες δουλειές στα επαγγελματικά. Γενικώς, δηλαδή, μην αρνείσαι να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
