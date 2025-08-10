Έχοντας υπηρετήσει ήδη έναν χρόνο πρέσβης στο Λονδίνο, ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι επανεμφανίστηκε δυναμικά με ένα άρθρο και μια φωτογράφιση που τον ξαναστήσαν στους συμπολίτες του όχι ως τον «σκληρό» στρατηγό, αλλά ένα Ουκρανό της διπλανής πόρτας. Τι σηματοδοτεί;

Ωστόσο, αυτή η δημόσια εμφάνιση του πολίτη πλέον Ζαλούζνι με καλοραμμένο κοστούμι, δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο άσχημη στιγμή για τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου αντιμετωπίζει στο εσωτερικό διαμαρτυρίες και στην Ευρώπη σφοδρή κριτική.

Ο Αμερικανός ειδικός στην αμερικανική εξωτερική πολιτική Τεντ Σνάιντερ, σε ανάλυσή του στο The American Conservative εκτιμά ότι η εμφάνιση του στρατηγού δεν είναι διόλου τυχαία, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνήθηκε ότι έχει ηγετικές βλέψεις.

Η πρώτη φορά που απειλήθηκε ο Ζελένσκι από Ζαλούζνι;

Ο Σνάιντερ υπενθυμίζει ότι στη διάρκεια του πολέμου ο Ουκρανός πρόεδρος ένιωθε σταδιακά πως η αυξανόμενη δημοτικότητα του στρατηγού του τον επισκίαζε.

Καθώς η σύγκρουση παρατεινόταν, ευκαιρίες ειρήνης χάνονταν και οι Ουκρανοί υπέφεραν από έναν ισχυρότερο γείτονα, η δημοτικότητα του Ζελένσκι άρχισε να υποχωρεί.

Δημοσκόπηση της Gallup προς τα τέλη του 2024 κατέγραψε απότομη πτώση από 84% σε 60%. Εν τω μεταξύ, ο Ζαλούζνι καθιερώθηκε ως ικανός στρατιωτικός ηγέτης και ξεπέρασε τον Ζελένσκι σε δημοτικότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2023, το ΚΙΙS κατέγραψε ότι η εμπιστοσύνη στον Ουκρανό πρόεδρο είχε πέσει στο 62%, ενώ το 88% των Ουκρανών εμπιστευόταν τον Ζαλούζνι. Εσωτερικές μετρήσεις έδειχναν ακόμη μεγαλύτερη ψαλίδα, με καθαρή εμπιστοσύνη 32% για τον Ζελένσκι έναντι 70% για τον Ζαλούζνι.

Ο Economist υπέδειξε ότι ο Ζελένσκι «θα έχανε μια μελλοντική εκλογή με 30% έναντι 65% από τον Βαλέρι Ζαλούζνι». Πρώην ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι «ιδιωτικές δημοσκοπήσεις, που έχω δει, ρίχνουν τη στήριξη κάτω από 10%». Ο κοινωνιολόγος Βολοντίμιρ Ιστσένκο μου είπε: «Οι δημοσκοπήσεις που είδα έδιναν στον Ζελένσκι 16% εκλογική στήριξη».

Άρθρο των New York Times του Φεβρουαρίου του 2024 σημείωνε ότι «οι δείκτες του κ. Ζελένσκι είχαν πέσει, ενώ ο στρατηγός Ζαλούζνι διατηρούσε σταθερά υψηλά επίπεδα υποστήριξης. Η υψηλή εκτίμηση του κοινού προς τον στρατηγό Ζαλούζνι οδήγησε σε εικασίες ότι θα μπορούσε να είναι πιθανός αντίπαλος του κ. Ζελένσκι σε μελλοντικές εκλογές, με αποτέλεσμα κάποιοι στη χώρα να τους θεωρούν πολιτικούς αντιπάλους».

Επιδεινώνεται η θέση του Ζελένσκι

Η θέση του Ζελένσκι μπορεί να επιδεινωθεί—και μάλιστα πολύ, σύμφωνα με τον Αμερικανό αναλυτή.

«Με ορατό το ενδεχόμενο κατάρρευσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, με τα όνειρα ένταξης στο ΝΑΤΟ να έχουν διαψευστεί, την προοπτική ένταξης στην ΕΕ να απομακρύνεται και την αντιδημοφιλή αναγκαστική στράτευση, η σχεδόν αποθεωτική εικόνα του Ζελένσκι ξεθωριάζει και ο πρόεδρος ίσως αρχίσει να φαντάζει σε πολλούς Ουκρανούς ως «κακός»» λέει.

Εξάλλου, υπενθυμίζει ότι η εικόνα του Ζελένσκι τραυματίστηκε περαιτέρω όταν υπέγραψε νόμο που καταργούσε την ανεξαρτησία των σημαντικότερων ουκρανικών αρχών κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια αναγκάστηκε να κάνει πίσω και να υπογράψει νόμο που αναιρούσε εκείνον τον νόμο, έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις.

«Ήταν η πρώτη φορά που Ουκρανοί και ευρωπαϊκές ελίτ τον αμφισβήτησαν ανοικτά και η πρώτη φορά που αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα» λέει ο Σνάιντερ.

Η «βόμβα» – Έχει λίγους μήνες…

Ωστόσο, Αμερικανός ειδικός υπογραμμίζει ότι ο χρόνος δημοσίευσης του αφιερώματος του Ζαλούζνι στο Vogue Ukraine δεν είναι δυσάρεστος για τον Ουκρανό πρόεδρο μόνο λόγω των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τώρα.

Συμπίπτει με δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τον Ζαλούζνι τον καταλληλότερο πιθανό διάδοχο του Ζελένσκι σε ενδεχόμενο πραξικοπηματικό σενάριο.

Πράγματι, στις 18 Ιουλίου, ο έγκριτος δημοσιογράφος Σέιμουρ Χερς, που έχει αξιοσημείωτο ιστορικό έγκυρων ρεπορτάζ που επιβεβαιώνονται, έγραψε ότι «ο Ζαλούζνι θεωρείται πλέον ο πιο αξιόπιστος διάδοχος του Ζελένσκι». Αυτό όμως που είναι ακόμα πιο σημαντικό σε αυτά που σημείωσε ο Χερς ήταν το εξής: «Μου είπαν καλά πληροφορημένοι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον ότι αυτή η θέση θα μπορούσε να είναι δική του μέσα σε λίγους μήνες».

Ο Χερς λέει ότι «ο Ζελένσκι είναι σε σύντομη λίστα για εξορία, αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να το ζητήσει», και ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι του είπαν πως, αν ο Ζελένσκι δεν φύγει οικειοθελώς, «θα φύγει με τη βία».

Λίγες ημέρες αργότερα, η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών ισχυρίστηκε ότι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν μυστική συνάντηση στις Άλπεις με τον επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας Αντρίι Γέρμακ, τον Μπουντάνοφ και τον Ζαλούζνι για να συζητήσουν «τις προοπτικές αντικατάστασης του Β. Ζελένσκι ως επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου».

Εκεί, φέρεται οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί να «ανακοίνωσαν την απόφασή τους να προτείνουν τον Ζαλούζνι για τη θέση του προέδρου της Ουκρανίας». Η είδηση αυτή χρειάζεται βέβαια να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη καθώς προέρχεται από ρωσικές υπηρεσίες.

Εν πάσει περιπτώσει, σε αυτό το πλαίσιο «έσκασε» στην ουκρανική δημόσια σφαίρα το αφιέρωμα του Ζαλούζνι στο Vogue Ukraine και ο επαναπροσδιορισμός της εικόνας του, λέει ο Σνάιντερ.

«Ο Ζαλούζνι δεν μπορεί να μην γνώριζε το πλαίσιο—κάτι που εγείρει τα ερωτήματα γιατί έγραψε τώρα αυτό το άρθρο και γιατί δημοσιεύτηκε τώρα αυτή η φωτογράφιση, και αν ο Ζελένσκι έχει λόγους να ανησυχεί πολύ» σημειώνει.