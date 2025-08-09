Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σε περιοχές στη Χαλκιδική μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου.

Ανησυχία των αρχών για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Χαλκιδική βρίσκεται στην «πορτοκαλί» κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου, όπως και σήμερα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει συγκεκριμένα:

στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου),

στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και

στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» για αύριο Πέμπτη

Ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιά υπάρχει αύριο Κυριακή για την Αττική και σε περιοχές της Βοιωτίας και Εύβοιας.

Δείτε τον σχετικό χάρτη:

⚠ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Κυριακή 10/08 🔴 Ακραίος Κίνδυνος 5⃣ σε: 📍 #Αττική

📍 περιοχές #Βοιωτία #Εύβοια 🟠🟡 Πολύ υψηλός 4️⃣& υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας & σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής ℹ https://t.co/rAEzmqBTXX 🚒🔥… pic.twitter.com/9gxWSpRimU — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πυροσβεστική αντιμετώπισε 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ενημέρωσή της.