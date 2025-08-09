Φωτιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική περιοχή στο Λεοντάρι Αρκαδίας.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

