Φωτιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική περιοχή στο Λεοντάρι Αρκαδίας.
Αμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
