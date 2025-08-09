Η Έμα Τόμσον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού, ενώ βρισκόταν στο τροχόσπιτο της

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Έμα Τόμσον να βγουν ραντεβού, όπως αποκάλυψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο της Ελβετίας.

«Χτύπησε το τηλέφωνο στο τροχόσπιτό μου και ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Νόμιζα ότι ήταν αστείο. «Γεια, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ»», αποκάλυψε η Τόμσον. «Είπα: ‘Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;’ Νόμιζα ότι ήθελε οδηγίες. Και εκείνος απάντησε: ‘Θα ήθελα πολύ να μείνετε σε ένα από τα όμορφα μέρη [ξενοδοχεία] μου και ίσως να πάμε για δείπνο’», αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου στο Λοκάρνο, αναπολώντας τη συνεργασία της με τον Μάικ Νίκολς στην πολιτική σάτιρα «Primary Colors».

«Συνειδητοποίησα ότι εκείνη την ημέρα τελικά οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό μου. Σίγουρα έχει ανθρώπους που ψάχνουν παντού για τα κατάλληά άτομα που θα μπορούσε να βγάλει έξω, για όλες αυτές τις ωραίες διαζευγμένες γυναίκες — εννοώ, βρήκε τον αριθμό του τροχόσπιτού μου! Αυτό είναι παρενόχληση! Ναι, θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας!».

Η Μάργκαρετ Θάτσερ και o έρπης

Η Τόμσον, που ξεκίνησε ως κωμικός, δεν έχει αποφύγει ποτέ την πολιτική σάτιρα.

«Έκανα αστεία για τη Μάργκαρετ Θάτσερ και τον έρπητα, ξέρετε. Είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κολλήσεις από σεξ χωρίς προφυλάξεις. Είπα ότι τόσο η Θάτσερ όσο και ο έρπης ήταν πολύ δύσκολο να ξεφορτωθείς. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα», είπε, αναπολώντας τα πρώτα της βήματα.

«Αργότερα, έγραψα μια σειρά από κωμικά σκετς και ένα από αυτά αφορούσε μια βικτοριανή γυναίκα που πήγαινε να δει τη μητέρα της. Ο σύζυγός της φαίνεται να έχει ένα «μικρό πλάσμα» κολλημένο στο σώμα της. Φυσικά, αναφέρεται στο πέος του, και το θέμα είναι η σεξουαλική άγνοια, αλλά είναι αστείο. Ο παραγωγός του ‘Λογική και ευαισθησία’ το είδε και σκέφτηκε: ‘Αυτή η γυναίκα μπορεί να διασκευάσει τη Τζέιν Όστιν!’ Είναι πολύ περίεργο».

*Με πληροφορίες από: Variety