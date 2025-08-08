Άνοιξε ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων της Φωτιάς στην Κερατέα

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κερατέα.

Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την προσωρινή διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εδώ.

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Κερατέα

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που ξεκίνησε από την Κερατέα και έχει φτάσει στην Παλαιά Φώκαια.

Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και δασικές εκτάσεις, ενώ μέσα σε καμένο σπίτι εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες.

Με μηνύματά του, το 112 ζήτησε την εκκένωση 14 περιοχών.

Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν οι πυροσβέστες

Ο αντιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης ανέφερε για την φωτιά στην Κερατέα:

«Αυτή τη στιγμή το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Επίσης αντιμετωπίζονται πολλές εστίες σε Μαλιαστέικα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επι τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου ‘Η ΑΡΓΩ’, μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο ‘Παμμακάριστος’, 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο ‘Ασκληπιείο Βούλας’».