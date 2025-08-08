magazin
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 08.08.2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 08.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Κανόνισε όλα τα επαγγελματικά meetings που έχεις, για να προωθήσεις τις συνεργασίες και τις δουλειές σου. Κινήσου έξυπνα και μέσω του διαλόγου, προκειμένου να δείξεις σε όλους, ότι μπορείς να κάνεις και δυναμικά, αλλά και αποτελεσματικά βήματα. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να αποφύγεις τις εντάσεις και τους παρορμητισμούς.

DON’TS: Μην κουράζεσαι να κυνηγάς το χρήμα, γιατί ήρθε η ώρα να κάνει στροφή και να μπει στις τσέπες σου! Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών θα βρεις τα κατάλληλα μέσα, για να προωθήσεις πολλά από τα πλάνα σου. Σε αυτό βάζω μέσα και το φλερτ εννοείται! Μην απογοητευτείς, όμως, αν φας και καμιά απόρριψη στη μούρη!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προετοιμάσου, καθώς οι εξελίξεις στα επαγγελματικά θα έρθουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Μάλιστα θα είναι κι αρκετά θετικές για σένα! Σε πρώτη φάση πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Μετά, λοιπόν, βρες τι μπορείς να κάνεις, για να δεις θετικές εξελίξεις εκεί. Κοινώς δρομολόγησε όλα αυτά που πρέπει και σταμάτα να το κ@λοβαράς.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να διεκδικήσεις το κάτι παραπάνω. Απλά πρέπει να το κάνεις με τον σωστό τρόπο, προκειμένου να δώσεις κι έξτρα points στην εικόνα σου. Μην βλέπεις τα πράγματα, όπως εσύ θέλεις, αλλά δες τα, όπως ακριβώς είναι- δηλαδή ξεκάθαρα- ώστε να μπορέσεις να βρεις τον κατάλληλο δρόμο, για να προχωρήσεις μπροστά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ξεκαθάρισε τα πάντα γύρω σου, για να καταλάβεις κι εσύ τι ακριβώς παίζεται. Έτσι θα μπορέσεις να βρεις και τον κατάλληλο τρόπο δράσης ή αντιμετώπισης. Κινήσου χαλαρά κι άνετα, προωθώντας τις δημιουργικές σκέψεις και ιδέες που γυρνάνε καιρό στο μυαλό σου. Ωστόσο, κράτα κατά νου, ότι πρέπει να καταστρώσεις και κάποια εναλλακτικά σχέδια, έτσι;

DON’TS: Μην αγνοείς τις απόψεις που ακούγονται γύρω σου, καθώς μέσω αυτών ίσως μπορέσεις να δεις λίγο διαφορετικά τα πάντα γύρω σου. Μην φοβηθείς να διεκδικήσεις το κάτι παραπάνω. Ωστόσο αυτό πρέπει να γίνει μέσω του διαλόγου και μόνο! Εννοώ, πως δεν πρέπει να γίνεις επιθετικός ή και έντονος! Όμως μην συζητήσεις με άτομα που έχετε διαφορές.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Βρες την ουσία σε οτιδήποτε κι αν κάνεις, για να αποφύγεις το να κυκλοφορείς με μια άκρως θολωμένη κρίση. Φέρε στο προσκήνιο τις καταστάσεις που σε απασχολούν εδώ κι αρκετό καιρό, προκειμένου να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη του σήμερα. Πάρε φόρα με λίγα λόγια! Παράλληλα, εστίασε και στα οικονομικά σου, καθώς χρειάζονται διευθέτηση.

DON’TS: Μην αφήσεις καμία πρόταση ή ευκαιρία για διευκόλυνση να πάει χαμένη. Κοινώς μην το παίζεις ψωροπερήφανος! Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς κάτι παραπάνω ξέρει. Μην κωλώσεις να κινηθείς παρασκηνιακά, γιατί δεν θέλουν όλοι το καλό σου. Έχω βαρεθεί να στο υπενθυμίζω αυτό πάντως! Μην αγνοείς τους όρους συμφωνιών. Μην αρχίσεις την γκρίνια!

Λέων

Λέων

DO’S: Βελτίωσε τον τρόπο με τον οποίο συνεννοείσαι με τους απέναντι, καθώς έτσι θα τρέξουν λίγο πιο εύκολα κάποιες συμφωνίες που θέλεις να κλείσεις. Σε αυτό θα βοηθήσουν κι αρκετές συζητήσεις, ακόμα κι αν αυτές γίνουν με κάποιους φίλους σου. Λες να παίξει καμιά φιλική συνεργασία; Το καλύτερό σου! Τώρα ευνοείται και κάποιο άνοιγμα που ήθελες.

DON’TS: Μην εστιάζεις τόσο στα ασήμαντα, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις να βάλεις τις σωστές προτεραιότητες κι, άρα, θα χάσεις την μπάλα μόνος σου! Μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου, προκειμένου να τις βελτιώσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα κλείνεις τα αυτιά στο feedback που σου δίνεται. Μην πεις μεγάλα λόγια και μη δώσεις μεγάλες υποσχέσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Βάλε στο πρόγραμμα κι ασχολήσου με δουλειές που έχεις αφήσει ανοιχτές εδώ και καιρό. Θες επειδή δεν είχες χρόνο; Θες επειδή βαριόσουν; Πάντως μέχρι εδώ ήταν, πρέπει να τις διευθετήσεις. Ωστόσο, μπορείς να τις δουλέψεις με μια διαφορετική προσέγγιση, μπας κι αυτό σου δώσει κίνητρο. Ξεκίνα τις επαγγελματικές- οικονομικές διαπραγματεύσεις.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να αναζητήσεις κάποιες χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις το θολό τοπίο που επικρατεί εκεί. Οπότε μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις. Μην είσαι εντελώς ανοργάνωτος όσον αφορά τα οικονομικά σου. Μη γίνεσαι αντιδραστικός κι έντονος στις αποκαλύψεις που θα γίνουν.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Embrace την ανεξαρτησία σου, καθώς η αλήθεια είναι πως σήμερα υπάρχει αρκετή ευελιξία κι ελευθερία κινήσεων, έτσι; Άρα πέσε με τα μούτρα στην κατάκτηση των στόχων σου. Ταυτόχρονα, μέσα από κάποιες εναλλακτικές λύσεις που σου προσφέρονται, μπορείς να βρεις τις πιο ωφέλιμες διεξόδους για τα προβλήματα που σε ταλαιπωρούν τελευταία.

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να καταπιέσεις τις ιδέες και, κυρίως, τη δημιουργικότητά σου, καθώς είναι αυτά που μπορούν να σου ανοίξουν νέες πόρτες. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς τη βοήθεια που σου προσφέρεται μέσω συναδέλφων, προκειμένου να καταλάβεις τι χρειάζεται από μεριάς σου, αλλά και να ολοκληρώσεις γρηγορότερα τις δουλειές σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε τις κατάλληλες αποστάσεις και κλείσου λίγο στον εαυτό σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να οργανώσεις τις κινήσεις σου και να είσαι πανέτοιμος σε επαγγελματικό- οικονομικό επίπεδο. Εκμεταλλεύσου το ευνοϊκό κλίμα που υπάρχει προς το πρόσωπό σου και δρομολόγησε τις ιδέες σου. Παράλληλα, εξέφρασε όλα αυτά που θέλεις με άνεση.

DON’TS: Μη βιαστείς να κάνεις κινήσεις σχετικά με κάποιο ακίνητο, γιατί πραγματικά η λύση θα σου έρθει ουρανοκατέβατη. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, γιατί θα απομακρυνθείς από τους στόχους σου. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου. Στα της δουλειάς, τώρα, μη γίνεσαι ακραία επίμονος, εντάξει;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Όσο πιο πολύ ρίχνεις τους τόνους, να ξέρεις, πως τόσο πιο πολύ θα ωφελείσαι εσύ προσωπικά. Πάρε μέρος σε συζητήσεις μεν, για να ξεκαθαρίσεις το τοπίο γύρω σου δε. Παράλληλα, λύσε και τυχόν παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει τελευταία. Πες χύμα αυτό που θες ή αυτό που σε έχει ενοχλήσει και σταμάτα να κάνεις σαν μωρό, εντάξει;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην γκρινιάζεις και μην αρχίζεις τα παράπονα, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις να λύσεις τα διάφορα ή και να δρομολογήσεις αυτά που πρέπει. Μη βιαστείς να εκφράσεις τις ιδέες σου, ειδικά αν δεν τις έχεις οργανώσει καλά πρώτα μέσα στο μυαλό σου. Το θέμα είναι να εισακουστούν αυτές και όχι να τις πεις απλά για να τις πεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Θα δεις ότι η ατμόσφαιρα κινείται με γρήγορους ρυθμούς. Το σημαντικό, λοιπόν, είναι να καταλάβεις πως εσύ μπορείς να τα καταφέρεις, αποφεύγοντας, όμως, την ένταση! Τέλειο; Εστίασε στα οικονομικά σου και δες πως μπορείς να τα διεκπεραιώσεις εύκολα, γρήγορα, αλλά κι αποτελεσματικά. Διεκδίκησε αυτό που σου αξίζει μέσα από διαπραγματεύσεις.

DON’TS: Μη γίνεσαι επίμονος και μη ζητάς να σου έρθουν όλα στρωτά, δηλαδή ακριβώς όπως εσύ τα θέλεις. Οπότε μην επιμένεις ούτε σε σκηνικά που δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε σε ανούσιες λεπτομέρειες. Μη διστάσεις να κάνεις και κάποια υποχώρηση, αν χρειαστεί. Ειδικά στα οικονομικά σου αυτό. Μην αρνείσαι να δεχτείς βοήθεια από την οικογένειά σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σήμερα μπορείς να περάσεις στην ενεργό δράση με το να υλοποιήσεις πολλές από τις όμορφες ιδέες που σου έρχονται εντελώς από το πουθενά. Γίνε κι άμεσος, αλλά κι αποτελεσματικός. Παράλληλα, άσε τη δημιουργικότητά σου ελεύθερη, καθώς αυτό θα σε κάνει να εκφραστείς με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορέσουν οι άλλοι να σου πουν «όχι».

DON’TS: Μην κάνεις πίσω βήματα, εκεί που δεν χρειάζεται. Μην είσαι αρνητικός ούτε στις επικοινωνίες, αλλά ούτε στις νέες γνωριμίες, καθώς αυτές μπορούν να ευνοήσουν τα επαγγελματικά σου πλάνα. Βλέπεις πως η λύση θα δοθεί τόσο μέσα από την κοινωνικότητα, όσο κι από τα ωφέλιμα «κονέ» που έχεις. Μην απαντάς απρόσεκτα σε αυτά που ακούς και δεν σου αρέσουν.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εκμεταλλεύσου την ηρεμία της ημέρας, για να μπορέσεις κι εσύ να σκεφτείς όλα αυτά που σε απασχολούν. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να τα βάλεις σε μία σωστή σειρά και να δρομολογήσεις τις αντίστοιχες κινήσεις σου άνετα και χαλαρά. Μπορείς να δεις, μάλιστα, ποιες από τις σκέψεις που κάνεις σε επηρεάζουν αρνητικά και, μετά, να τις εκφράσεις εκεί που πρέπει.

DON’TS: Μη βαριέσαι να κάνεις κάποιες αλλαγές μέσα στο σπίτι σου, καθώς αυτές μπορούν να σου φτιάξουν κατά πολύ τη διάθεση! Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς είναι αυτό που μπορεί να σε προστατέψει από μελλοντικές απογοητεύσεις, οι οποίες ενδέχεται να σε ρίξουν αρκετά ψυχολογικά. Από την άλλη, όμως, μη βγάλεις  ούτε βιαστικά συμπεράσματα.

