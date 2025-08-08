DO’S: Κανόνισε όλα τα επαγγελματικά meetings που έχεις, για να προωθήσεις τις συνεργασίες και τις δουλειές σου. Κινήσου έξυπνα και μέσω του διαλόγου, προκειμένου να δείξεις σε όλους, ότι μπορείς να κάνεις και δυναμικά, αλλά και αποτελεσματικά βήματα. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να αποφύγεις τις εντάσεις και τους παρορμητισμούς.

DON’TS: Μην κουράζεσαι να κυνηγάς το χρήμα, γιατί ήρθε η ώρα να κάνει στροφή και να μπει στις τσέπες σου! Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών θα βρεις τα κατάλληλα μέσα, για να προωθήσεις πολλά από τα πλάνα σου. Σε αυτό βάζω μέσα και το φλερτ εννοείται! Μην απογοητευτείς, όμως, αν φας και καμιά απόρριψη στη μούρη!