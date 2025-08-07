newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
07.08.2025 | 20:27
Αδυναμία απόπλου για το SuperJet – Δεν έκανε το δρομολόγιο Πάρος-Μύκονος λόγω κακοκαιρίας
07.08.2025 | 19:07
Φωτιά στη Ροδόπη: Καίγεται αγροτοδασική έκταση - Σηκώθηκαν εναέρια
07.08.2025 | 20:20
Πυρκαγιά στην Καβάλα - Καίει δασική έκταση (βίντεο)
Ελλάδα 07 Αυγούστου 2025 | 20:26

Το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πάρος-Μύκονος με το SuperJet δεν πραγματοποιήθηκε. Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες.

Το επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος SuperJet δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το λιμάνι της Πάρου με προορισμό τη Μύκονο.

Aιτία οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι).

Οι 74 επιβάτες του SuperJet πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με άλλο πλοίο. Θα εξυπηρετηθούν από το επιβατηγό-οχηματαγωγό SuperRunnerJet, έπειτα από παρέκκλιση δρομολογίου του.

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

