Αδυναμία απόπλου για το SuperJet – Δεν έκανε το δρομολόγιο Πάρος-Μύκονος λόγω κακοκαιρίας

Το επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος SuperJet δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το λιμάνι της Πάρου με προορισμό τη Μύκονο.

Aιτία οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι).

Οι 74 επιβάτες του SuperJet πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με άλλο πλοίο. Θα εξυπηρετηθούν από το επιβατηγό-οχηματαγωγό SuperRunnerJet, έπειτα από παρέκκλιση δρομολογίου του.