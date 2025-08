Ένταση επικράτησε στην Κνεσέτ, όταν Ισραηλινός βουλευτής, μίλησε για γενοκτονία στη Γάζα με τον προεδρεύοντα να δίνει εντολή για τη βίαιη απομάκρυνσή του από το βήμα. Συγκεκριμένα, ο Οφέρ Κασίφ, βουλευτής του Χαντάς ( Δημοκρατικό Μέτωπο για την Ειρήνη και την Ισότητα) και μέλος του ΠΓ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, στην ομιλία του επικαλέστηκε τον γνωστό ισραηλινό συγγραφέα και μυθιστοριογράφο Νταβίντ Γκρόσμαν, που μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica υποστήριξε ότι με «απέραντο πόνο και ραγισμένη καρδιά», το Ισραήλ διαπράττει επί του παρόντος «γενοκτονία» στη Γάζα.

«Επί χρόνια αρνιόμουν να χρησιμοποιήσω τον όρο γενοκτονία, αλλά τώρα, μετά τις εικόνες που έχω δει και τις συνομιλίες με ανθρώπους που ήταν εκεί, δεν μπορώ πλέον να τον αποφύγω», είπε ο Κασίφ κατά την ομιλία του, ενοχλώντας βουλευτές του Λικούντ, του κόμματος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τη Haaretz ο προεδρεύων Νισίμ Βατούρι, μέλος του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ, διέκοψε τον Κασίφ λέγοντας : «Αυτό δεν είναι απόσπασμα – είναι επινόηση» και ζήτησε να απομακρυνθεί ο βουλευτής από το βήμα, υπό τις προτροπές της βουλευτή (του ίδιου κόμματος) Τάλι Γκότλιμπ που εν εξάλλω φώναζε απευθυνόμενη στον Κασίφ: «Δεν θα λέτε γενοκτονία εδώ!».

Λίγο μετά, οι φρουροί της Κνεσέτ απομάκρυναν τον Κασίφ από το βήμα.

Last night, during a speech in memory of the victims of the Shefar’am massacre 20 years ago, I was violently removed from the podium in the middle of my speech, simply because I quoted the words of the Israeli writer David Grossman against the genocide in Gaza.

— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) August 5, 2025