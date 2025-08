DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, γιατί σήμερα δεν θα είναι και η καλύτερη. Παράλληλα, προσπάθησε και να παραμείνεις ψύχραιμος, αλλά και να περιορίσεις τον υπερβολικά σκληρό σου τόνο. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, μόνο για να λάβεις κι έμπνευση, αλλά και λίγη αποφασιστικότητα. Ωστόσο, απόφυγε να κάνεις επίδειξη δύναμης. Τι ανάγκη έχεις;

DON’TS: Μη γίνεσαι εμμονικός και μην αποκτάς το attitude: “my way or the highway”, γιατί γίνεσαι λίγο κουραστικός. Μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός στις απόψεις σου ή στον τρόπο με τον οποίο τις εκφράζεις. Στα ερωτικά, μην εξιδανικεύεις άτομα που δεν ξέρεις και τόσο καλά. Αν το κάνεις μετά μην αναρωτιέσαι, γιατί το πράγμα δεν πάει όπως ακριβώς θέλεις.