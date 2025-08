Nouvelle Vague: Ηχητικές αναμνήσεις, συναισθηματική εμπειρία

Έχουν περάσει κάτι περισσότερο από δύο δεκαετίες όταν οι Nouvelle Vague μας έδειξαν τα πρώτα τους δείγματα – και έγιναν μια από τις πλέον αγαπημένες μπάντες του (ιδιαίτερα) του ευρωπαϊκού κοινού. Και στις 9 Αυγούστου έρχονται στο Sani Festival για μια συναυλία που υπόσχεται μελωδία, συναίσθημα, ρυθμό και στυλ – με λίγα λόγια, μια εμπειρία.

Από πού ξεκίνησαν όλα

Η ιστορία των Nouvelle Vague ξεκινά το 2004, όταν δύο Γάλλοι παραγωγοί και μουσικοί, ο Marc Collin και ο Olivier Libaux, αποφάσισαν να διασκευάσουν αγαπημένα τραγούδια της εφηβείας τους από την new wave και post-punk σκηνή των 80s, δίνοντάς τους μια εντελώς νέα αισθητική μέσα από bossa nova, jazz και 60s pop ενορχηστρώσεις.

Το εγχείρημα ήταν τολμηρό, σχεδόν αυθόρμητο – και όμως, το αποτέλεσμα αποδείχθηκε ιδιοφυές.

Το ίδιο τους το όνομα είναι ένας ευφυής συνδυασμός πολιτιστικών αναφορών – το τέλειο λογοπαίγνιο που συμπυκνώνει την ουσία του project.

Nouvelle Vague στα γαλλικά σημαίνει new wave (όπως θα λέγαμε αγγλικά), παραπέμπει ευθέως στο μουσικό ρεύμα της δεκαετίας του ’80, αλλά και στο θρυλικό κινηματογραφικό κίνημα της γαλλικής πρωτοπορίας. Την ίδια στιγμή, η bossa nova – από την οποία αντλούν τον ηχητικό τους καμβά – σημαίνει στα πορτογαλικά «νέο κύμα».

Έτσι, μέσα σε δύο λέξεις, χωρούν το μουσικό τους παρελθόν, την αισθητική τους κατεύθυνση και το δημιουργικό τους σχόλιο πάνω στην τέχνη της διασκευής.

Μια αισθητική επανάσταση

Από την πρώτη τους εμφάνιση, οι Nouvelle Vague κέρδισαν κοινό και κριτικούς με τις ανατρεπτικές αλλά εξαιρετικά κομψές διασκευές σε κομμάτια όπως: Love Will Tear Us Apart (Joy Division), In A Manner of Speaking (Tuxedomoon), Ever Fallen In Love (Buzzcocks), Dance With Me (Lords of the New Church), The Killing Moon (Echo & The Bunnymen), Too Drunk To Fuck (Dead Kennedys).

Το ντεμπούτο τους έγινε δισκογραφικό φαινόμενο, πουλώντας πάνω από 200.000 αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά από άλμπουμ και περιοδείες που τους καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γαλλικά σχήματα της εποχής τους.

Ένα project που δεν επαναλαμβάνεται

Η επιτυχία των Nouvelle Vague δεν βασίζεται σε κάποια «συνταγή». Κάθε άλμπουμ και κάθε live τους είναι μια νέα περιπέτεια. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Marc Collin:

«Οι διασκευές μας έφεραν πιο κοντά στη μελωδία και τον στίχο. Πολλοί άκουσαν για πρώτη φορά Joy Division μέσα από εμάς. Ήταν σαν να ανακαλύπτουν ξανά αυτά τα τραγούδια χωρίς τον «ήχο των 80s» που τους ξένιζε».

Και συνεχίζει: «Η bossa nova, όπως και το post-punk, έχει μελαγχολία. Αν κρατήσεις αυτή τη μελαγχολία, χωρίς τη θορυβώδη παραγωγή, το τραγούδι αποκαλύπτεται».

2025: νέα εποχή, νέες φωνές, νέα ενέργεια

Ο θάνατος του Olivier Libaux το 2021 σήμανε μια δύσκολη στιγμή για το σχήμα. Όμως ο Marc Collin αποφάσισε να συνεχίσει, δίνοντας στους Nouvelle Vague νέα πνοή. Το 2024 κυκλοφόρησαν το έβδομο άλμπουμ τους με τίτλο: Should I Stay Or Should I Go?

Η ιδέα γεννήθηκε τυχαία, όταν ο Collin συνάντησε την ανερχόμενη τραγουδίστρια Alonya σε ένα πάρτι και την κάλεσε στο στούντιο. Της ζήτησε να του τραγουδήσει το Should I Stay Or Should I Go των The Clash – και η ερμηνεία της ήταν τόσο συγκλονιστική, που όχι μόνο μπήκε στο άλμπουμ, αλλά του έδωσε και τον τίτλο του.

Στο νέο άλμπουμ συμμετέχουν οι Alonya και Marine Quéméré, δύο από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες της νέας γενιάς. Το υλικό περιλαμβάνει διασκευές σε: This Charming Man (The Smiths), You Spin Me Round (Dead or Alive), Rebel Yell (Billy Idol), Only You (Yazoo), The Look Of Love (ABC),Shout (Tears for Fears), What I Like Most About You Is Your Girlfriend (The Specials).

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.