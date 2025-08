Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ – Η στάση Πούτιν, το αίτημα Ζελένσκι, τι συμβαίνει επί του πεδίου

Σε μια εβδομάδα λήγει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει απειλήσει με βαριές κυρώσεις τη Μόσχα, αν δεν το πράξει.

Μέχρι στιγμής η πίεση Τραμπ στον Πούτιν δεν έχει φέρει αποτελέσματα, συνεχίζει τις επιθέσεις της η Ρωσία

Ο Τραμπ αποφάσισε να μειώσει το χρονικό περιθώριο των 50 ημερών που είχε δώσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας και πάλι ότι είναι απογοητευμένος μαζί του.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες δύο ημέρες – και όχι μόνο – ανταλλάσσει προσβολές με τον πρώην Ρώσο πρόεδρο, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής διέταξε δύο πυρηνικά υποβρύχια να βρεθούν σε θέσεις κοντά στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επαινέσει τον Τραμπ μετά από το τελεσίγραφο προς τη Μόσχα, κάνοντας λόγο «για ξεκάθαρη στάση και εκπεφρασμένη αποφασιστικότητα την κατάλληλη στιγμή όταν πολλά μπορούν να αλλάξουν διά της ισχύος για πραγματική ειρήνη».

«Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία και μια διαρκή ειρήνη. Είναι καιρός να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι αυτό πρέπει να γίνει έως τις 8 Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση της ειρήνης», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Τζον Κέλι στις 30 Ιουλίου.

Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου

Στο τελεσίγραφο Τραμπ πρώτα αντέδρασε το Κρεμλίνο.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στις 30 Ιουλίου ότι η Ρωσία συνεχίζει να παρακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, αλλά πρόσθεσε ότι η χώρα του έχει αποκτήσει ανοσία σε τέτοιου είδους μέτρα από τα οποία έχει μακρά εμπειρία.

«Έχουμε ζήσει υπό το βάρος πολλών κυρώσεων για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα η οικονομία μας λειτουργεί υπό πολλούς περιορισμούς» δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Στο μεταξύ, φυσικά, έχουμε αναπτύξει μια συγκεκριμένη ανοσία στο θέμα αυτό και συνεχίζουμε να σημειώνουμε όλες τις δηλώσεις που έρχονται από τον Τραμπ και άλλους διεθνείς εκπροσώπους για το θέμα αυτό», πρόσθεσε ο ίδιος.

🚨⚡Peskov – on Trump’s ultimatum: We have taken note of President Trump’s statement yesterday. The SMO continues, and we continue to uphold our commitment to a peaceful process to resolve the conflict around Ukraine and ensure our interests during this settlement. pic.twitter.com/F5Lna40wkL — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 29, 2025

Προσεκτική απάντηση από τον Πούτιν

Η απάντηση του Πούτιν στο τελεσίγραφο Τραμπ ήρθε σήμερα και ήταν προσεκτική.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να συνεχισθούν και ότι οι ομάδες εργασίας θα συζητήσουν τους πιθανούς συμβιβασμούς, αλλά είπε ότι οι στόχοι της Μόσχας παραμένουν αμετάλλακτοι.

Ο Πούτιν είπε ακόμη ότι αν κάποιοι απογοητεύθηκαν από την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μέχρι σήμερα, αυτό ήταν αποτέλεσμα αυξημένων προσδοκιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο που έγινε στη βόρεια Ρωσία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν «χωρίς κάμερες και σε ήρεμη ατμόσφαιρα».

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇷🇺🇺🇸 President Putin to Trump: «All disappointments arise from excessive expectations» Says to have a positive negotiation process, it’s necessary to have conversations without political noise. The President also added that the Ukrainians have started to show interest in… pic.twitter.com/ptMP7qKtQB — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) August 1, 2025

Το αίτημα του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε τις δηλώσεις Πούτιν και επανέλαβε την επιθυμία του για απευθείας διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία επιθυμεί να «κινηθεί πιο πέρα» από δηλώσεις και χαμηλότερου επιπέδου συναντήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Εάν αυτά συνιστούν ενδείξεις μιας γνήσιας βούλησης να τερματισθεί ο πόλεμος με αξιοπρέπεια και να εδραιωθεί μια πραγματικά διαρκής ειρήνη, τότε η Ουκρανία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ετοιμότητά της να συναντηθεί σε επίπεδο ηγετών ανά πάσα στιγμή», έγραψε στο X.

«Η Ουκρανία απευθύνει έκκληση να προχωρήσουμε πιο πέρα από την ανταλλαγή και συναντήσεις τεχνικού επιπέδου σε συνομιλίες μεταξύ ηγετών», τόνισε.

We see and support President Trump’s @POTUS efforts to end Russia’s war, to stop the killing, and to achieve a dignified and lasting peace. We are grateful to everyone around the world who supports peace efforts and helps us protect lives. We have heard the statements coming out… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2025

Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει νέα επίσκεψη Γουίτκοφ στη Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Ρωσία αφού ολοκληρώσει τις συνομιλίες του στο Ισραήλ, δήλωσε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία για το νέο ταξίδι Γουίτκοφ στη Ρωσία, που είχε και τους προηγούμενους μήνες εκτενείς συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Φονικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο.

Τους 31 έφτασαν οι νεκροί από τα χθεσινά ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, ενώ 159 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην Ουκρανία, μετά τον εντοπισμό νέων πτωμάτων σήμερα.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και πέντε παιδιά.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν κηρύξει σήμερα ημέρα πένθους στο Κίεβο.

Διασώστες αναζητούσαν και σήμερα το πρωί θύματα στα ερείπια των κτιρίων που καταστράφηκαν.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko delivered a report. In Kyiv, emergency restoration works are ongoing at the sites affected by yesterday’s attack. All search and rescue operations have already been completed. Unfortunately, as of now, 31 people have been confirmed dead,… pic.twitter.com/zcaBkosIrJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2025

Η Ρωσία επιτέθηκε και σε άλλες περιοχές τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

Ένας 63χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν βλήμα έπεσε σε σπίτι στην κοινότητα Βεσελιάνκα στην επαρχία Ζαπορίζια, ενώ μία γυναίκα σκοτώθηκε στη Χερσώνα.

Τι συμβαίνει επί του πεδίου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ρωσικά στρατεύματα επιτίθενται στην Ουκρανία σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου και ότι η στιγμή είναι υπέρ τους, επικαλούμενος χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας που ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν την ουκρανική πόλη Τσάσιβ Γιαρ μετά από μια 16μηνη μάχη.

Η Ουκρανία αρνείται ότι η Τσάσιβ Γιαρ είναι υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), πάντως, κάνει λόγο για πρόοδο στην προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στη δυτική και νότια Τσάσιβ Γιαρ.

Δείτε σχετικό χάρτη:

Τέλος, ο Πούτιν δήλωσε ότι η πρώτη παρτίδα μαζικής παραγωγής βαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων Oreshnik έχει αποσταλεί στον ρωσικό στρατό.