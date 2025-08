Τους 31 έφτασαν οι νεκροί από τα χθεσινά ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, ενώ 159 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην Ουκρανία, μετά τον εντοπισμό νέων πτωμάτων σήμερα.

Νωρίτερα το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε κάνει λόγο για 26 νεκρούς, ανάμεσά τους τρία παιδιά, μετά τα μαζικά πλήγματα με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε χθες Πέμπτη τα ξημερώματα η Ρωσία.

Ο χθεσινός βομβαρδισμός είναι ένας από τους πλέον πολύνεκρους που έχουν σημειωθεί στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Οι ουκρανικές αρχές έχουν κηρύξει σήμερα ημέρα πένθους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Update:

The deadly strike on Kyiv two nights ago killed 31 people, including 5 children.

The youngest was just 2 years old.

159 injured, 16 of them children.

Search and rescue operations are now over.

🇺🇸 Trump: “What Russia is doing is disgusting. It’s very sad.”

Just in… pic.twitter.com/c52GkUmWry

