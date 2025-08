Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να συνεχισθούν και ότι οι ομάδες εργασίας θα συζητήσουν τους πιθανούς συμβιβασμούς, αλλά είπε ότι οι στόχοι της Μόσχας παραμένουν αμετάλλακτοι.

Μιλώντας μία εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ρωσία να καταλήξει σε μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός ή θα αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις – συμπεριλαμβάνοντας και τις χώρες που αγοράζουν υδρογονάνθρακες που εξάγει – ο Πούτιν δεν υπαινίχθηκε καν οποιαδήποτε αλλαγή στη στάση της Μόσχας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος είπε ότι αν κάποιοι απογοητεύθηκαν από την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μέχρι σήμερα , αυτό ήταν αποτέλεσμα αυξημένων προσδοκιών.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της συνάντησης του με τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο που έγινε στην βόρεια Ρωσία, ο Πούτιν είπε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν «χωρίς κάμερες και σε ήρεμη ατμόσφαιρα».

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇷🇺🇺🇸 President Putin to Trump:

«All disappointments arise from excessive expectations»

Says to have a positive negotiation process, it’s necessary to have conversations without political noise.

The President also added that the Ukrainians have started to show interest in… pic.twitter.com/ptMP7qKtQB

