Από παιδί θαύμα της τηλεόρασης σταρ σε sex tape: Ο Ντάστιν Ντάιμοντ είχε μια γρήγορη και χαοτική ζωή

Προτού τα Beverly Hills, 90210 και Friends μπουν στη ζωή μας και μας καθηλώσουν μπροστά στη μικρή οθόνη, οι 45 plus θα θυμούνται μια άλλη σειρά που έκανε πάταγο. Το Saved by the Bell ήταν ένα σήριαλ για μια παρέα από σχολειόπαιδα που έμπλεκε σε αστείες περιπέτειες – και είχε όλους τους χαρακτήρες κλισέ. Τον ωραίο, την ωραία, τον αθλητή, την έξυπνη και τον γκαφατζή nerd. Αυτόν τον τελευταίο ρόλο είχε αναλάβει ο Ντάστιν Ντάιμοντ.

Ήταν μόλις 11 χρονών όταν πέρασε από κάστινγκ για τον ρόλο του Samuel «Screech» Powers και έναν χρόνο αργότερα ήταν ήδη σταρ, βγάζοντας χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα. Μπορεί όλοι να ήθελαν να γίνουν Zack ή Kelly, ωστόσο ήταν ο γκαφατζής σπασίκλας που λάτρεψαν οι ΗΠΑ.

Το Saved by the Bell κράτησε τέσσερις σεζόν, ωστόσο ήταν αρκετές ώστε στην εφηβεία του ο Ντάστιν Ντάιμοντ να είναι ήδη εκατομμυριούχος. Και τα στοιχήματα έδιναν ότι τον περιμένει μια μεγάλη καριέρα.

View this post on Instagram A post shared by Dustin Diamond (@dustindiamondofficial)

Η ταμπέλα του Screech

Ωστόσο, από το 1993 και μετά, όλα πήγαν λάθος στην καριέρα του. Μπορεί να ήταν μεγάλο όνομα και μια από τις πιο γνωστές φιγούρες της μικρής οθόνης, αλλά όλοι ήξεραν τον Screech και όχι τον Ντάστιν Ντάιμοντ. Και όλοι τον ήθελαν για αυτόν τον ρόλο.

Προτάσεις για ταινίες δεν ερχόντουσαν και ο νεαρός ηθοποιός θα επαναλάβει τον διάσημο ρόλο του σε όλα τα sitcom που έφεραν τον τίτλο Save by the Bell. Και όσο μεγάλωνε τόσο και λιγότερες προτάσεις είχε.

Θα παίξει σε ταινίες low budget και σε μέτρια σήριαλ, αλλά τίποτα περισσότερο. «Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να βρω έναν ρόλο αν δεν ήταν αντιγραφή του Screech» θα πει σε συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρεϊ. Και το 2001 θα κηρύσσει πτώχευση.

View this post on Instagram A post shared by Dustin Diamond (@dustindiamondofficial)

Sex tape, πάλη και metal

Τα zeros θα τον βρουν να κάνει ότι μπορεί για να επιβιώσει. Θα αποφασίσει να γίνει επαγγελματίας αθλητής του WWE, όχι φυσικά για να πάρεις τίτλους, αλλά για να έχουν κάποιον να δέρνουν οι άλλοι μέσα στο ρινγκ.

Θα φτιάξει την metal μπάντα Salty The Pocketknif, όπου έπαιζε μπάσο και έγραφε μουσική. Θα κυκλοφορήσουν έναν δίσκο και θα διαλυθούν.

Το 2006 θα κυκλοφορήσει τη δική του sex tape με τίτλο Screeched – Saved by the Smell και έχοντας την ελπίδα ότι θα ξεπουλήσει. Μιλώντας στην Όπρα το 2013, θα παραδεχτεί ότι δεν συμμετείχε ποτέ ο ίδιος αλλά ένας σωσίας του.

Τελικά, βλέποντας ότι όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, από το 2007 και μετά θα μπορεί στον κόσμο των reality ως παρουσιαστής για να βγάλει τα προς το ζην.

Ωστόσο τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα: τον Ιανουάριο του 2021 θα διαγνωστεί με μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα σε τελικό στάδιο. Έναν μήνα μετά θα «φύγει» από τη ζωή. Ήταν μόλις 44 ετών.