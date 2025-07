Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα τάσσεται υπέρ ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά οι θέσεις των δύο πλευρών είναι εκ διαμέτρου αντίθετες κι ως εκ τούτου πρέπει να γίνει μεγάλο διπλωματικό έργο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι το Κίεβο έχει καταθέσει πρόταση στη Μόσχα για την πραγματοποίηση ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών αυτή την εβδομάδα και ότι επιθυμεί την επίσπευση των διαπραγματεύσεων για μια εκεχειρία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι όταν θα υπάρξει σαφής συμφωνία για την ημερομηνία διεξαγωγής του επόμενου γύρου συνομιλιών, τότε θα το ανακοινώσει η Μόσχα.

«Υπάρχει το προσχέδιο μνημονίου μας, υπάρχει προσχέδιο μνημονίου το οποίο έχει παραδοθεί από την ουκρανική πλευρά. Θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και συνομιλιών πάνω σε αυτά τα δύο προσχέδια, τα οποία μέχρι στιγμής είναι εκ διαμέτρου αντίθετα», είπε ο Πεσκόφ.

