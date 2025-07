Ο διάλογος ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί «παρά τις τεράστιες προσπάθειες να διακοπεί με κάθε διαθέσιμο μέσο», δήλωσε ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ.

Ο Ντμίτριεφ, στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι ο επικεφαλής του ρωσικού κρατικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, ο οποίος έχει εμπλακεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ρωσία, ο Ντμιτρίεφ δήλωσε επίσης ότι οι προσπάθειες άσκησης πίεσης στη Ρωσία είναι «καταδικασμένες να αποτύχουν» και ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει προχωρήσει καλύτερα.

«Οι λανθασμένες προσεγγίσεις του Μπάιντεν έδειξαν ότι είναι αναποτελεσματικές. Τα ψέματά του δεν είναι αιώνια και πρέπει και θα διορθωθούν. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία η αμερικανική πλευρά προσπαθεί να κατανοήσει τα νόμιμα συμφέροντα της Ρωσίας», σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα, ο Ντμιτρίεφ, όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RBK.

Moscow and Washington will benefit more from constructive dialogue than the language of pressure,» Kirill Dmitriev, CEO of the Russian Direct Investment Fund, said:https://t.co/EQGHwEdN0k pic.twitter.com/RetUcX167z

— TASS (@tassagency_en) July 14, 2025