Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν στην Ουκρανία περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και πυρομαχικά γι’ αυτά και τα προϋπάρχοντα, ώστε να τη βοηθήσουν ν’ αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας, χωρίς ν’ αποκαλύψει συγκεκριμένους αριθμούς.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους έκανε την αναγγελία αυτή απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Aντριους, στο Μέριλαντ (φωτογραφία του Reuters, επάνω, και βίντεο από το Χ, κάτω) καθώς η σχέση του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μοιάζει να βρίσκεται σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης.

«Θα τους στείλουμε Patriot, που χρειάζονται απελπιστικά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις δυο εβδομάδες αφού η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε την αναστολή των παραδόσεων ορισμένων ειδών όπλων και πυρομαχικών στο Κίεβο, επικαλούμενη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η επάρκεια εφοδίων των δικών της ενόπλων δυνάμεων.

«Δεν έχω συμφωνήσει ακόμα για τον αριθμό, αλλά θα έχουν μερικούς επειδή χρειάζονται προστασία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η παράδοση όπλων θ’ αποτελέσει μέρος μιας νέας συμφωνίας, η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα περιλαμβάνει την πληρωμή από το ΝΑΤΟ μέρους των όπλων που θα στείλουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

«Ουσιαστικά θα τους στείλουμε διάφορα πολύ εξελιγμένα στρατιωτικά όπλα και θα μας πληρώσουν το 100% γι’ αυτά», εξήγησε ο Τραμπ.

«Ετσι έπρεπε να είναι εδώ και πολύ καιρό», διευκρίνισε και ξεκαθάρισε πως «Η Ευρωπαϊκή Ενωση πληρώνει γι’ αυτά. Εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Θα είναι μπίζνες για μας».

«Θα δούμε αύριο», απάντησε επίσης όταν ρωτήθηκε αν θ’ ανακοινώσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι θα συναντηθεί σήμερα Δευτέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ρωσίας, είπε ότι «ο Πούτιν πραγματικά εξέπληξε πολλούς ανθρώπους και νόμιζα ότι ήταν κάποιος που εννοούσε αυτά που έλεγε, και μιλούσε τόσο όμορφα, και μετά βομβάρδιζε ανθρώπους τη νύχτα. Δεν μας αρέσει αυτό».

🚨 JUST IN: President Trump announces that the United States is spending 0 DOLLARS on the upcoming weapons to Ukraine.

The EUROPEAN UNION will.

«That’s the way it SHOULD’VE BEEN a long time ago.»

«The European Union is paying for it. We’re not paying ANYTHING. It’ll be… pic.twitter.com/pHlBm3zg5J

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 14, 2025