Μετά τη δήλωση ότι θα στείλει συστήματα Patriot στην Ουκρανία, με την Ευρώπη να πληρώνει για αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο σχέδιο εξοπλισμού του Κιέβου, σύμφωνα με το Axios.

Δύο πηγές που επικαλείται το αμερικάνικο μέσο σημειώνουν ότι στο νέο εξοπλιστικό πακέτο θα περιλαμβάνονται και «επιθετικά» όπλα.

Το Axios υπογραμμίζει ότι αν αυτό συμβεί θα αποτελέσει μεγάλη στροφή για τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα δήλωνε ότι θα έστελνε μόνο αμυντικά όπλα στην Ουκρανία για να αποφύγει την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι τα όπλα θα αλλάξουν την πορεία του πολέμου και τους υπολογισμούς του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, γράφει το Axios.

Δύο πηγές δήλωσαν στο αμερικάνικο μέσο ότι είχαν λόγους να πιστεύουν ότι το πακέτο είναι πιθανό να περιλαμβάνει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούν να φτάσουν σε στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν γνώριζε για κάποια τελική απόφαση.

«Ο Τραμπ είναι πραγματικά τσαντισμένος με τον Πούτιν. Η ανακοίνωσή του αύριο (σ.σ. σήμερα) θα είναι πολύ επιθετική», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ στο Axios.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η νέα πρωτοβουλία, η οποία θα παρουσιαστεί σε συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκές χώρες που θα πληρώνουν για τα αμερικανικά όπλα τα οποία θα σταλούν στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε σχετική ερώτηση του Axios.

Στο ρεπορτάζ του αμερικάνικου μέσου τονίζεται ότι το σχέδιο προτάθηκε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ πριν από δύο εβδομάδες.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής ήταν η καλύτερη μέχρι στιγμής.

«Ο Ζελένσκι ήρθε σαν κανονικός άνθρωπος, όχι σαν τρελός, και ήταν ντυμένος όπως κάποιος που θα ερχόταν στο ΝΑΤΟ. Είχε μαζί του μια ομάδα ανθρώπων που επίσης δεν φαινόταν τρελοί. Έτσι είχαν μια καλή συζήτηση», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Ζελένσκι φόρεσε κοστούμι στη Σύνοδο Κορυφής για πρώτη φορά από το 2022, σημειώνει το Axios.

Ο Τραμπ απογοητεύεται όλο και περισσότερο τις τελευταίες δύο εβδομάδες από την απροθυμία του Πούτιν να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός και την κλιμάκωση των επιθέσεων της Ρωσίας στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις.

Ένα πράγμα που έπεισε τον Τραμπ να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ήταν το τηλεφώνημα της 3ης Ιουλίου, στο οποίο ο Πούτιν κατέστησε σαφές ότι σκόπευε να κλιμακώσει τον πόλεμο, τονίζει το Axios.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες 60 ημέρες θα επιχειρήσει εκ νέου να καταλάβει εδάφη μέχρι τις συνοριακές γραμμές των ουκρανικών περιφερειών στις οποίες η Ρωσία έχει σημαντικά ερείσματα.

«Θέλει να τα πάρει όλα», είπε ο Τραμπ στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν λίγο μετά το τηλεφώνημά του με τον Πούτιν, σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση της συζήτησης που είχαν οι δύο ηγέτες, την οποία επικαλείται το αμερικάνικο μέσο.

Τις επόμενες ημέρες, το σχέδιο για τα όπλα μετατράπηκε από ιδέα σε κάτι πιο συγκεκριμένο, τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής ότι τα όπλα που θα στείλει στην Ουκρανία μέσω ευρωπαϊκών χωρών θα περιλαμβάνουν «διάφορα κομμάτια πολύ εξελιγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού», συμπεριλαμβανομένων των συστοιχιών αεράμυνας Patriot.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «θα μας πληρώσουν 100% γι’ αυτά. Θα είναι μια επιχειρηματική συμφωνία για εμάς».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Trump announced the transfer of Patriot air defense systems to Ukraine

According to him, the EU will pay for the weapons supply.

“But we will send it — for us, it will be business, and we will send them the Patriot systems they badly need,” said the U.S. president.

Trump is… pic.twitter.com/vF6wt3IutZ

— NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2025