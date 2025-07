Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στο NBC News χθες Πέμπτη πως σκοπεύει να προχωρήσει σε «σημαντική ανακοίνωση» σχετικά με τη Ρωσία την ερχόμενη Δευτέρα (14η Ιουλίου), χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς έχει κατά νου.

«Είμαι απογοητευμένος με τη Ρωσία… Νομίζω πως θα έχω μια σημαντική ανακοίνωση να κάνω για τη Ρωσία τη Δευτέρα», είπε ο κ. Τραμπ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

BREAKING: President Trump told NBC News’ Kristen Welker in a phone interview that a “major statement” regarding Russia will be released on Monday, and that he made a deal with NATO in which the U.S. will send weapons to Ukraine through NATO, with “NATO paying for those weapons,… pic.twitter.com/iSatGIIEJ3

— RedWave Press (@RedWave_Press) July 11, 2025