Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος, αλλά δεν έχει τελειώσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε αποκλειστική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το BBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται τον Ρώσο ηγέτη και απάντησε: «Δεν εμπιστεύομαι σχεδόν κανέναν».

Ο Τραμπ μίλησε στο γνωστό βρετανικό μέσο λίγες ώρες αφότου ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να στείλει όπλα στην Ουκρανία και προειδοποίησε με αυστηρούς δασμούς τη Ρωσία εάν δεν υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε 50 ημέρες.

Σε μια εκτενή συνέντευξη από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδοκίμασε επίσης το ΝΑΤΟ, το οποίο κάποτε είχε χαρακτηρίσει παρωχημένο, και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στην αρχή της κοινής άμυνας της Συμμαχίας.

Ο Τραμπ έκανε το τηλεφώνημα στο BBC, το οποίο διήρκεσε 20 λεπτά, μετά από συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή συνέντευξη με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόπειρα δολοφονίας του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Ερωτηθείς για το αν τον άλλαξε ότι επιβίωσε από την απόπειρα δολοφονίας, ο Τραμπ είπε ότι προτιμά να το σκέφτεται όσο το δυνατόν λιγότερο.

«Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι αν αυτό με άλλαξε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ σημείωσε ότι αυτό που θα μπορούσε να τον αλλάξει είναι να συνεχίσει να ασχολείται με την απόπειρα εναντίον του.

Ωστόσο, έχοντας μόλις συναντηθεί με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αφιέρωσε σημαντικό μέρος της συνέντευξης για να εκφράσει την απογοήτευσή του από τον Ρώσο ηγέτη, όπως σημειώνει το BBC.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι πίστευε ότι μια συμφωνία με τη Ρωσία ήταν στα σκαριά τέσσερις διαφορετικές φορές.

Όταν ρωτήθηκε από το BBC αν τελείωσε με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Είμαι απογοητευμένος από αυτόν, αλλά δεν τελείωσα μαζί του. Αλλά είμαι απογοητευμένος από αυτόν».

Ερωτηθείς για το πώς ο Τραμπ θα κάνει τον Πούτιν να «σταματήσει την αιματοχυσία», ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Το επεξεργαζόμαστε, Γκάρι (σ.σ. ο ανταποκριτής του BBC στην Ουάσινγκτον, Γκάρι Ο’ Ντόνογκι).

Η τηλεφωνική συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ:

Donald Trump: My exclusive wide ranging interview with the President across all BBC platforms in which he criticises Vladimir Putin and says he trusts «almost nobody» pic.twitter.com/C2oGRsiVcU

— Gary O’Donoghue (@BBCBlindGazza) July 15, 2025