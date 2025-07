Πανικός ξέσπασε σε φέρι με 280 επιβάτες ανοικτά των ακτών της Ινδονησίας, όταν πυκνός μαύρος καπνός άρχισε να βγαίνει από τα κατώτερα καταστρώματα και σύντομα τυλίχτηκε στις φλόγες. Τρομοκρατημένοι, οι επιβάτες πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν.

Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν τον κόσμο να φορά τα πορτοκαλί σωσίβια και να πηδά στη θάλασσα καθώς η φωτιά μαίνεται. Οι κραυγές και οι απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια καταγράφηκαν από τα βίντεο που τράβηξαν οι ίδιοι οι επιβάτες, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική από τον καπνό καθώς το πλοίο φλεγόταν.

Το KM Barcelona VA ήταν φέρι που εξυπηρετούσε τη γραμμή Μανάδο-Ταχούδα και τα γύρω νησιά. Το πλοίο βρισκόταν καθ’ οδόν από τα νησιά Τάλαουντ προς την πόλη Μανάδο, όταν ξέσπασε η φωτιά ανοικτά των ακτών της βόρειας Σουλαουέζι. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς το πλοίο πλησίαζε το νησί Τάλις.

A fire broke out aboard the KM Barcelona VA ferry off the coast of North Sulawesi, Indonesia 🇮🇩 (20.07.2025) pic.twitter.com/mNt231KVxF

