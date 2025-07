DO’S: Επικεντρώσου σε σένα τον ίδιο- Αλίμονο!- και βρες τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις. Ωστόσο, πρέπει να μάθεις να κάνεις υπομονή και να δίνεις χρόνο στα γεγονότα να εξελιχθούν μόνα τους. Go with the flow δηλαδή! Ταυτόχρονα, πέρνα και τους προσωπικούς σου στόχους από κόσκινο, καθώς μπορεί και να ήσουν λιγάκι υπερβολικός, όταν αποφάσιζες γι’ αυτούς.

DON’TS: Μην χαωθείς από την ορμή ή και την εκρηκτικότητα της εβδομάδας, καθώς όλο αυτό το έντονο vibe, θα λειτουργήσει ευεργετικά για σένα στο τέλος. Trust the process, που λένε και στο χωριό μου! Μην επιτρέπεις άλλο στον εγωισμό σου να σου βάζει εμπόδια. Κοινώς μην αυτοπεριορίζεσαι! Μην λες «όχι» σε νέες προκλήσεις, λες και είσαι καμία κότα, εντάξει;