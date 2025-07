Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Δεν έκανε λόγο για θύματα ή ζημιές. Διευκρίνισε ότι ειδικοί εξετάζουν θραύσματα drones στα σημεία όπου κατέπεσαν. Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε και σ’ άλλες περιοχές της Ρωσίας.

Moscow region, Russia ❗ 🛸🧚‍♂️💥 Noisy in Zelenograd tonight. Three drones were shot down, mayor Sergei Sobyanin claims. pic.twitter.com/HkCrYMn6bH

Στην πόλη Μπιέλγκοροντ, επιδρομή ουκρανικών drones είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι έξι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έξι τραυματίες εισήχθησαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με τραύματα από θραύσματα. Εξι κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Russian air defenses were activated to intercept Ukrainian drones approaching the Russian capital. pic.twitter.com/LXoNmohKIi

Αργότερα, ο περιφερειάρχης ανέφερε πως έβδομος άνθρωπος, κάτοικος χωριού βόρεια της πόλης Μπιέλγκοροντ, τραυματίστηκε όταν έγινε επιδρομή εκεί.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 48 ουκρανικά UAVs μέσα σε χρονικό διάστημα 3,5 ωρών, ως τις 23:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), τα 29 στους αιθέρες της Μπιέλγκοροντ και άλλα 16 στον εναέριο χώρο της Μπριάνσκ, άλλης δυτικής περιφέρειας.

🔥🔥🔥 MASSIVE DRONE’S ATTACK ON RUSSIA’S REGIONS RIGHT NOW

In belgorod, their own air defense shot down a UAV – debris killed a local man, others injured.

Over 10 regions in russia having alert, running from the sky they once used to terrorize us.

Now it’s their turn to feel… pic.twitter.com/bzzUDc7kdo

— Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) July 16, 2025