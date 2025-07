«Πρέπει να φύγεις»- Άβολη στιγμή με τον Τραμπ και τους παίκτες της Τσέλσι στην απονομή (vid)

Η Τσέλσι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με επικράτηση 3-0 κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο τελικό και μάλιστα, συμμετείχε στην απονομή του τροπαίου, ωστόσο σε αυτό το σημείο οι παίκτες της Τσέλσι αντέδρασαν και ήταν εμφανώς σαστισμένοι με την παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο podium την ώρα της κορυφαίας τους στιγμής.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι ο Τραμπ βρισκόταν στο βήμα μαζί με τους παίκτες τονίζοντας: «Απλώς συνεχάρη εμένα και την ομάδα που σηκώσαμε το τρόπαιο και μας είπε να απολαύσουμε τη στιγμή», όμως εθεάθη να λέει στον Πρόεδρο: «Πρέπει να φύγεις».

Reece James telling Trump “you need to leave” while he just stands there during the trophy lift is absolutely insane 😭🇺🇸🏆🤣pic.twitter.com/fyGrdbSDJX

— Football Talk (@FootballTalkHQ) July 14, 2025