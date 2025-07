Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων «έφτιαξε» το καλοκαίρι της Τσέλσι: Τα μυθικά έσοδα που «έσβησαν» τις μεταγραφές και οι πωλήσεις που την «εκτοξεύουν» (pics)

Η Τσέλσι πήρε μια σπουδαία νίκη στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, επικράτησε με το εμφατικό 3-0 και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σε μια βραδιά που τα πάντα λειτούργησαν τέλεια για τους μπλε του Έντσο Μαρέσκα, η Τσέλσι σήκωσε την κούπα και για την επόμενη τετραετία θα έχει στη φανέλα της το «ειδικό» σήμα της FIFA για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η επιτυχία της αγγλικής ομάδας είναι τεράστια, αφού είναι ο μοναδικός σύλλογος που έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους έστω μια φορά στην ιστορία του, ενώ ουσιαστικά θα λογίζεται παγκόσμια πρωταθλήτρια για την επόμενη τετραετία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την Τσέλσι όμως δεν είναι ο τίτλος, αλλά το γεγονός ότι έχει καταφέρει να «φτιάξει» το καλοκαίρι της σε οικονομικό και μεταγραφικό επίπεδο και ταυτόχρονα να κατακτήσει και την κούπα.

Συγκεκριμένα, η Τσέλσι μετά από έναν μήνα στα γήπεδα των ΗΠΑ, έβαλε στα ταμεία της το αστρονομικό ποσό των 126.300.000 ευρώ από την πορεία της στη διοργάνωση και «έσβησε» όλες τις μεταγραφές που έκανε. Για να αντιληφθεί κάποιος τη σημασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αρκεί να δει τις κινήσεις που έκανε η Τσέλσι πριν και κατά τη διάρκεια αυτού και τα χρήματα που θα λάβει από την πορεία της. Και μάλιστα με άμεση ισχύ.

