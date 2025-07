Τσέλσι: Οι πανηγυρισμοί και η απονομή στην Παγκόσμια Κυπελλούχο Συλλόγων από τον Τραμπ (vids)

Η Τσέλσι είναι η πρώτη Παγκόσμια Κυπελλούχος Συλλόγων -στη διευρυμένη μορφή της διοργάνωσης- μετά την απόλυτα δίκαιη κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, το οποίο ήρθε με το εμφατικό 3-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του «MetLife Stadium» στο Νιού Τζέρσεϊ.

Οι Μπλε διέψευσαν όλα τα προγνωστικά που ήθελαν φαβορί του τελικού την Παρί και με πρωταγωνιστή τον Κόουλ Πάλμερ, καθώς πέτυχε δύο γκολ (22’, 30’) και μοίρασε μια ασίστ στον Ζοάο Πέδρο (43’), σάρωσαν τους Παριζιάνους που θα μπορούσαν να είχαν χάσει και με ακόμη μεγαλύτερο σκορ.

Με το που έληξε το ματς ο Έντσο Μαρέσκα, οι παίκτες του και οι οπαδοί της Τσέλσι έγιναν «ένα» πανηγυρίζοντας με όλη τους την ψυχή. Τ.. καλύτερα φυσικά ακολούθησαν στην απονομή με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να δίνει την κούπα του πρωταθλητή στον Ρις Τζέιμς και το «πάρτι» να ξεκινά!

Φυσικά προηγουμένως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παραδώσει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης Κόουλ Πάλμερ.

GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/44SgOhV7n7

CHAMPIONS OF THE WORLD 🏆

THEY DID IT! 💙 @ChelseaFC lift the FIFA Club World Cup!

🏅 GOLDEN BALL: COLE PALMER

The standout star of the tournament.

Goals, class, composure — a champion in every sense. 💙

GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/3ZYDkrdu5L

— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025