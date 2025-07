Η Τσέλσι θα αγωνίζεται με το «ειδικό» σήμα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας (pic)

Η Τσέλσι κονιορτοποίησε την Παρί με 3-0 και κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στην ιστορία, καθώς η διοργάνωση της FIFA έγινε για πρώτη φορά. Οι πρωταθλητές του Conference League κατέκτησαν και το Παγκόσμιο Κύπελλο και άφησαν πίσω τους την πρωταθλήτρια του Champions League.

Έτσι οι «μπλε» του Λονδίνου θα αγωνίζονται ολόκληρη την επόμενη αγωνιστική περίοδο με το ειδικό σήμα της FIFA, αυτό του πρωταθλητή Κόσμου. Μάλιστα η Τσέλσι θα έχει το σήμα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και όχι μονάχα για την επόμενη σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «μπλε» έχουν κατακτήσει πλέον όλους τους διαθέσιμους τίτλους. Τόσο στην Αγγλία, όσο και στην Ευρώπη, ενώ κατέκτησε και την πρώτη κούπα που έχει να κάνει με ολόκληρο τον κόσμο.

