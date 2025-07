Ο Ντόναλντ Τραμπ, για πρώτη φορά μετά που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, στράφηκε κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι κάθε φορά που μιλούν μπορεί να είναι ευγενικός, αλλά τον έχει φλομώσει στις ανοησίες (για να το πούμε ευγενικά αφού ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη λέξη «bullshit»).

Όπως σημειώνει το Foreign Policy, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει χάσει την υπομονή του με τον Ρώσο ομόλογό του μετά από μήνες αποτυχημένων προσπαθειών να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο, με τη Ρωσία να έχει εντείνει τις επιθέσεις της τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία με πυραύλους και drones.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι το τελευταίο τηλεφώνημα με τον Πούτιν δεν ήταν παραγωγικό, προσθέτοντας ότι δεν είναι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον Ρώσο ηγέτη «επειδή σκοτώνει πολλούς ανθρώπους».

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενέκρινε την αποστολή περισσότερων αμυντικών όπλων στην Ουκρανία, μόλις λίγες ημέρες αφότου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την παύση ορισμένων παραδόσεων όπλων στη χώρα, ενώ την Τρίτη φάνηκε να αφήνει περιθώριο να υποστηρίξει ένα νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που προωθεί ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Το FP σημειώνει ότι αν ο Τραμπ συνεχίσει έτσι τότε αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή.

Προηγουμένως, ο Τραμπ συχνά καταφερόταν εναντίον της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία και κατακεραύνωσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για αυτό το θέμα στη διαβόητη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, Τραμπ και Ζελένσκι έχουν πλέον καλύτερες σχέσεις, υποστηρίζει το FP.

Μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη στα τέλη Ιουνίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ζελένσκι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευγενικός».

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες ότι είναι υπερβολικά φιλικός με τον Πούτιν, με τους επικριτές του να ανησυχούν για αυτή την αντιμετώπιση, καθώς φοβούνται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να χειραγωγηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο που κατέχει την τέχνη από τα χρόνια του ως πράκτορας της KGB, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το Foreign Policy.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αποκρούσει τέτοιες επικρίσεις. Το 2016, για παράδειγμα, ο Τραμπ είπε ρητά ότι δεν θαυμάζει τον Πούτιν, αλλά ότι τον θεωρεί ισχυρό ηγέτη.

Μέχρι πρόσφατα, ο Τραμπ λειτουργούσε με την αντίληψη ότι η διατήρηση φιλικών σχέσεων με τον Πούτιν ήταν καλή για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας και θα ενίσχυε τις πιθανότητες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία, σημειώνει το FP.

Εν τω μεταξύ, εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία και τον Πούτιν προειδοποιούσαν ότι η προσέγγιση παραχωρήσεων του Τραμπ είναι απίθανο να επιτύχει αποτελέσματα.

«Νομίζω ότι στην πραγματικότητα γινόμαστε μάρτυρες της εκπαίδευσης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Ρωσία ειδικότερα», αλλά και τις διεθνείς υποθέσεις γενικότερα, δήλωσε στο SitRep ο Κέβιν Ράιαν, απόστρατος ταξίαρχος των Ηνωμένων Πολιτειών και πρώην ακόλουθος άμυνας των ΗΠΑ στη Ρωσία.

Ο Τραμπ είναι «επιχειρηματίας», είπε ο Ράιαν, και ήθελε να κάνει μια «επιχειρηματική συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά «ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα ότι αυτός δεν είναι ένας πόλεμος που θα κερδηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ράιαν, ο οποίος δίδαξε φέτος σε ένα σεμινάριο στρατηγικής εθνικής ασφάλειας στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Κιέβου, δήλωσε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησε στην Ουκρανία είναι «ενθαρρυμένοι από την αλλαγή της ρητορικής του Τραμπ» και την απόφασή του να συνεχίσει τις αποστολές όπλων.

Ωστόσο, είπε ότι οι Ουκρανοί έχουν επίσης «χαλυβδωθεί» απέναντι στη μειωμένη υποστήριξη των ΗΠΑ.

Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα πόσο θα διαρκέσει η πιο υποστηρικτική στάση του Τραμπ προς το Κίεβο, γράφει το Foreign Policy.

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία είναι ευμετάβλητη, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη αναδίπλωση σχετικά με τις αποστολές όπλων.

Ο Τραμπ απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με το ποιος διέταξε την παύση, αλλά αναφορές δείχνουν ότι ήταν αποτέλεσμα μιας αιφνιδιαστικής απόφασης του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η παύση οφειλόταν στις ανησυχίες για τη συρρίκνωση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Για να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, η Ουκρανία θα χρειαστεί πολύ περισσότερη «συνέπεια» από την κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά την υποστήριξη, δήλωσε ο Ράιαν.

«Αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί μόνο από την Ευρώπη και την Ουκρανία», είπε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι σχετικά με τις δεσμεύσεις του Τραμπ για την ασφάλεια, ενώ αποδέχονται ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος πρέπει να σηκώσει κι άλλο βάρος για αυτό το ζήτημα, όπως δήλωσαν στο FP πολλοί υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα.

«Φέτος ο νέος πρόεδρος έχει εισάγει ένα είδος απρόβλεπτου», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ο οποίος είχε διατελέσει πρωθυπουργός κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, σε εκδήλωση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Παρόλα αυτά, ο Ράσμουσεν δήλωσε στο SitRep στο περιθώριο της εκδήλωσης ότι, μετά τις επαφές του με την κυβέρνηση Τραμπ στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, αισθάνεται ότι η Ευρώπη «μπορεί να υπολογίζει» στη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

«Έμεινα με την ξεκάθαρη εντύπωση ότι πλέον συμμερίζονται την ανάλυσή μας ότι ο πραγματικός ταραξίας είναι ο Πούτιν», δήλωσε.

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος, στην πιο πρόσφατη παρέμβασή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε στο NBC News την Πέμπτη ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε «σημαντική ανακοίνωση» σχετικά με τη Ρωσία την ερχόμενη Δευτέρα 14 Ιουλίου, χωρίς να δώσει περεταίρω διευκρινίσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

📢Trump promises major statement on Russia on Monday

Donald Trump has announced he will make an “important statement on Russia” early next week, telling NBC News he is “disappointed in Russia.”

In addition, the U.S. president revealed details of a new arms delivery scheme to… pic.twitter.com/TzHknmPAfF

— NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2025