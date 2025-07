Στη Dubai BC ο Αβράμοβιτς (pic)

Μετά τον Ντζάναν Μούσα, η Dubai BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέκσα Αβράμοβιτς.

Μετά από μία χρονιά στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Σέρβος γκαρντ επιστρέφει στη Euroleague, για να αγωνιστεί στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την περίοδο που ολοκληρώθηκε στην VTB League, είχε κατά μέσο όρο από 12,2 πόντους με 2,8 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 20:08 λεπτά εντός παρκέ.

Ο Αβράμοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Dubai BC, δηλαδή έως τον Ιούνιο του 2028.

Welcome to your new home, Aleksa 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/xHLcTjaVMN

— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 9, 2025