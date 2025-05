«Προς… Ντουμπάι ο Αβράμοβιτς» (pic)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Άλεκσα Αβράμοβιτς αποφάσισε να αφήσει τη Euroleague και την Παρτίζαν για να μετακομίσει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπως δεν πρόκειται να παραμείνει για πολύ στη Ρωσία.

Από χθες (29/5) ο Ισπανός δημοσιογράφος, Τσέμα ντε Λούκας, αποκάλυψε πως υπήρχε έντονο ενδιαφέρον της Dubai BC για τον Σέρβο διεθνή γκαρντ, αλλά όλα θα εξαρτιόντουσαν από το αν η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έβρισε θέση στη Euroleague.

ÚLTIMA HORA: Aleksa Avramovic, del CSKA, objetivo del Dubai BC para completar su dirección de juego.

Hoy día clave para saber si el equipo será Euroliga o no.

— Chema de Lucas (@chemadelucas) May 29, 2025