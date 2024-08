Στα «ραντάρ» ομάδων του ΝΒΑ ο Αβράμοβιτς – Η κρίσιμη ημερομηνία που θα κρίνει το μέλλον του

Οι εμφανίσεις του Αλέξα Αβράμοβιτς με την Εθνική ομάδα της Σερβίας στο Ολυμπιακό τουρνουά, φαίνεται πως έκαναν ομάδες του ΝΒΑ να εξετάσουν την περίπτωσή του, σύμφωνα με δημοσιέυματα στην Σερβία.

Συγκεκριμένα, το «Οzon press» αποκαλύπτει πως «τη νέα σεζόν θα παίζει σίγουρα στο NBA και όχι στη Ρωσί. Είτε στους Ατλάντα Χοκς, είτε στους Λος Άντζελες Κλίπερς», επικαλούμενο πηγές κοντά στον παίκτη.

Μάλιστα, σε αυτό έρχεται να προστεθεί και ένα ποστάρισμα του ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που αφού τον αποθέωσε για το βραβείο του ως ο καλύτερος αμυντικός στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά ανέφερε την ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει το «NBA out», που είναι στις 20 Αυγούστου.

Δείτε την ανάρτηση

Great tournament for Serbian guard, Aleksa Avramovic, who has been chosen the best defensive player of Olympic tournament!

9 more days (until the 20th of August) for him to use Nba escape clause!#BeoBasket pic.twitter.com/EcpJ4aYHi6

Να σημειωθεί πως, ο Αβράμοβιτς στις αρχές του καλοκαιριού αποδεσμεύτηκε από την Παρτίζαν και επέλεξε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για επόμενο σταθμό της καριέρας του, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται, τουλάχιστον για την ώρα, η μετακίνησή του στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.