Κασσελάκης για Eurofighter: «Μας δουλεύουν κανονικά οι δεξιοί συνεργάτες Μητσοτάκη»

Το γεγονός πως η Τουρκία έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εκσυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία και να μειώσει την εξάρτησή της από αμερικανικά αεροσκάφη και η Ιταλία συμπράττει με την τουρκική αμυντική βιομηχανία σχολιάζει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Μας δουλεύουν κανονικά οι δεξιοί συνεργάτες Μητσοτάκη. Οι μεν Γερμανοί (Merz-Von der Leyen) στηρίζουν πωλήσεις Eurofighter στην Τουρκία. Η δε Μελόνι κάνει συμπράξεις με την τουρκική αμυντική βιομηχανία» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X.

Συνεχίζει αναφέροντας πως «για όλα αυτά πληρώνει και από πάνω ο Έλληνας φορολογούμενος!» και με σκωπτικό τρόπο καταλήγει: «Δεν πειράζει…ας μιλάμε για το δημοψήφισμα του 2015 που είναι και επίκαιρο…» .

Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την «τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή της βόρειας Κύπρου που συνεχίζεται για 51 χρόνια…» και την προτροπή «να επανενωθεί το νησί και η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

The Turkish invasion and illegal occupation of #Cyprus has been ongoing for 51 years. It’s time to reunite the island, and for Turkey to respect international law. pic.twitter.com/kh1wZtjceA

— EPP Group (@EPPGroup) July 9, 2025