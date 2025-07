Μάικλ Μάντσεν: Αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου του

Πέπλο θλίψης κάλυψε τον καλλιτεχνικό κόσμο την Πέμπτη 3 Ιουλίου με την είδηση του θανάτου του Μάικλ Μάντσεν. Ο ηθοποιός είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του στο Μαλιμπού στα 67 του χρόνια.

Σύμφωνα με τον προσωπικό του γιατρό, ο Μάικλ Μάντσεν πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με με δημοσίευμα του NBC, ο γιατρός του σταρ της ταινίας «Reservoir Dogs» επιβεβαίωσε ότι έφυγε από καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ τόνισε πως οι καρδιακές παθήσεις, από τις οποίες έπασχε, σε συνδυασμό με τον αλκοολισμό του συνέβαλαν επίσης, στον θάνατό του.

New information is being revealed in regards to Michael Madsen’s death. https://t.co/o2eWhT2XDe

— Us Weekly (@usweekly) July 8, 2025