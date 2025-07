Η Ιαπωνία προειδοποίησε σήμερα για το ενδεχόμενο να σημειωθούν και άλλοι ισχυροί σεισμοί στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, αλλά κάλεσε τους πολίτες να μην πιστεύουν αβάσιμες προβλέψεις για μια πολύ μεγάλη δόνηση.

Χθες Παρασκευή οι ιαπωνικές αρχές απομάκρυναν κάποιους από τους κατοίκους του απομονωμένου νησιωτικού συμπλέγματος Τοκάρα, που ανήκει στον νομό Καγκοσίμα, νότια του νησιού Κιουσού, όπου την Πέμπτη σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών.

Αυτός ο σεισμός ήταν ένας από τους περισσότερους από 1.000 που έχουν καταγραφεί τις δύο τελευταίες εβδομάδες στα νησιά Τοκάρα και οι οποίοι έχουν τροφοδοτήσει τις φήμες για μια μεγάλη καταστροφή που κυκλοφορούν, οι οποίες ξεκίνησαν από την πρόβλεψη σε ένα κόμικ για έναν μεγάλο σεισμό που θα πλήξει την Ιαπωνία τον Ιούλιο.

«Με τις τρέχουσες επιστημονικές μας γνώσεις είναι δύσκολο να προβλέψουμε την ακριβή ώρα, το σημείο ή το μέγεθος ενός σεισμού», υπογράμμισε σήμερα ο Αγιατάκα Εμπίτα διευθυντής του τμήματος παρακολούθησης σεισμών και τσουνάμι στην Ιαπωνική Μετεωρολογική υπηρεσία, λίγη ώρα αφού καταγράφηκε στα νησιά Τοκάρα ακόμη ένας σεισμός 5,4 βαθμών.

«Ζητάμε από τους πολίτες να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία», τόνισε ο Εμπίτα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το μάνγκα αυτό, το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι προβλέπει ότι σήμερα θα συμβεί στην Ιαπωνία ένα καταστροφικό γεγονός, έχει ωθήσει πολλούς τουρίστες να αποφύγουν να επισκεφθούν τη χώρα. Οι αφίξεις από το Χονγκ Κονγκ, όπου κυκλοφορεί ευρέως η φήμη για αυτή την καταστροφή, μειώθηκαν κατά 11% τον Μάιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

A manga artist predicted that a massive earthquake would hit Japan at 4:18 am on July 5th and Japan would be destroyed. It’s now 4:30 am in Japan and nothing has happened. I feel relieved. Time to go to bed😪💤 pic.twitter.com/AiNKPjCZDl

This is fascinating ‘The Future I Saw’ by Ryo Tatsuki. She made her dreams into Manga comics. Little did she know that some of her dreams were prophetic.

Date to watch 5th July 2025 Japan earthquake. So much so flights in Japan have reduced dramatically on and around this date! pic.twitter.com/KZHZzpIgVs

— james hornby (@scartyke) July 1, 2025