DO’S: Βρες τρόπους τόσο για να εκφραστείς, γενικώς, όσο, όμως, και για να βγάλεις προς τα έξω την πιο δημιουργική πτυχή του εαυτού σου. Παράλληλα, δείξε τι μπορείς να κάνεις, χωρίς να κολλάς στις ανούσιες λεπτομέρειες. Αν δεν το νιώθεις και τόσο αυτό που σου λέω ακόμα, τότε fake it till you make it! Τραβάτε με κι ας κλαίω, η φασούλα σήμερα!

DON’TS: Μην σε ενδιαφέρει και τόσο να αποδείξεις στους άλλους, ότι μπορείς να τα καταφέρεις, απλά και μόνο επειδή σε αμφισβητούν, γιατί όλο αυτό σου δημιουργεί ένταση και νεύρα. Μη γίνεις ούτε παρορμητικός, αλλά ούτε και συναισθηματικός, γιατί αυτό θα αποκαλύψει μυστικά και παρασκηνιακά σκηνικά. Άσε που δεν πρέπει να πεις όσα σου έχουν εμπιστευτεί τρίτοι.