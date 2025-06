Χρόνια Πολλά από τα κουτάβια: Η Κέιτ Μίντλετον εύχεται στον πρίγκιπα Γουίλιαμ για τα 43α γενέθλια του 

Η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, τίμησε τα 43α γενέθλια του συζύγου της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από μια αδημοσίευτη φωτογραφία του με κουτάβια.

Η Κέιτ Μίντλετον ευχήθηκε χρόνια πολλά στον πρίγκιπα Γουίλιαμ με μια νέα φωτογραφία, λίγες μόλις ημέρες αφότου ακύρωσε την εμφάνισή της στο Royal Ascot.

«Χρόνια πολλά!», έγραψε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη λεζάντα μιας φωτογραφίας του Γουίλιαμ, ο οποίος έκλεισε τα 43 του χρόνια αυτό το Σάββατο. Σε αυτή ο διάδοχος του θρόνου παίζει με τα κουτάβια του σε ένα λιβάδι φορώντας casual ρούχα στο πορτρέτο που τραβήχτηκε από την ίδια την Μίντλετον.

Η Μίντλετον, επίσης 43 ετών, υπέγραψε τη γλυκιά φωτογραφία εκ μέρους της ίδιας και των τριών παιδιών τους, καθώς και του σκύλου τους, γράφοντας «Με αγάπη C, G, C, L, Orla και τα κουτάβια!».

Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2011, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον πρίγκιπα Τζόρτζ, 11 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 7 ετών.

Happy Birthday to The Prince of Wales! 🎈🎉 pic.twitter.com/XneQv09J17

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2025