Εξερράγη ο πύραυλος Starship 36 της SpaceX του Έλον Μασκ – Συγκλονιστικό βίντεο

Το Starship 36 της SpaceX του Έλον Μασκ εξερράγη λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευσή του, προκαλώντας σοκ στην αεροδιαστημική κοινότητα και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της ταχείας ανάπτυξης πυραύλων.

Aυτόπτες μάρτυρες στις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX στο Νότιο Τέξας ανέφεραν ότι η έκρηξη συνοδεύτηκε από έναν εκκωφαντικό θόρυβο και μια τεράστια πύρινη σφαίρα, μεταδίδει το thebridgechronicle.com . Το Starship 36, το τελευταίο πρωτότυπο της εταιρείας, υπέστη πλήρη καταστροφή κατά τις τελικές δοκιμές πριν την εκτόξευση. Η έκρηξη σημειώθηκε πριν οι κινητήρες προλάβουν να αναφλεγούν για την απογείωση, σηματοδοτώντας ένα δραματικό τέλος σε αυτό που αναμενόταν να είναι μια δοκιμή ρουτίνας στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της SpaceX να εξελίξει την επόμενη γενιά διαστημικών εκτοξεύσεων.

Ενώ η ακριβής αιτία της έκρηξης παραμένει υπό διερεύνηση, οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν πρόβλημα με τα συστήματα προώθησης του οχήματος ή μια δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της στατικής δοκιμής πυρκαγιάς -μια διαδικασία κατά την οποία οι κινητήρες ανάβουν για λίγο ενώ ο πύραυλος παραμένει αγκυροβολημένος στην εξέδρα εκτόξευσης.

Οι τεχνικοί της SpaceX αναλύουν ήδη τα δεδομένα, προσπαθώντας να προσδιορίσουν την πηγή του προβλήματος, ένα στάδιο που έχει πλέον γίνει σχεδόν συνήθεια για το πρόγραμμα Starship.

Αυτό το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια αρκετών πρόσφατων αποτυχιών του Starship. Νωρίτερα φέτος, εκρήξεις στο ανώτερο στάδιο κατέστρεψαν τόσο την έβδομη όσο και την όγδοη δοκιμαστική πτήση, σκορπίζοντας συντρίμμια σε όλη την Καραϊβική και αναγκάζοντας την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) να αναστείλει προσωρινά το πρόγραμμα εν αναμονή των ελέγχων ασφαλείας.

Κάθε ατύχημα προκάλεσε αυστηρές έρευνες, με την FAA να απαιτεί από την SpaceX να προσδιορίσει τις αιτίες και να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα πριν από την επανέναρξη.

Το πρόγραμμα Starship είναι κεντρικό στο όραμα της SpaceX για την εξερεύνηση του βαθιού διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων αποστολών στη Σελήνη και τον Άρη.

Το πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα Starship-Super Heavy έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τεράστια ωφέλιμα φορτία και, τελικά, ανθρώπινα πληρώματα πέρα από την τροχιά της Γης. Ωστόσο, η σειρά αποτυχιών υψηλού προφίλ -συμπεριλαμβανομένης της σημερινής έκρηξης του σκάφους 36- υπογραμμίζει τις τεχνικές προκλήσεις της ανάπτυξης ενός τόσο επαναστατικού οχήματος.

