DO’S: Φέρε στο προσκήνιο επαφές και συναντήσεις που πρέπει να γίνουν και άμεσα. Παράλληλα, όμως, βελτίωσε και τα επικοινωνιακά σου skills, καθώς θα κληθείς να επιλύσεις σημαντικά ζητήματα. Στο λέω αυτό, γιατί σήμερα θα είναι κάπως ήρεμα τα πράγματα. Βρες τι είναι σημαντικότερο για σένα and stick to it. Ξεκαθάρισε κάποιες καταστάσεις, για να είσαι κι εσύ άνετος.

DON’TS: Μη διστάσεις να συστηθείς ξανά σε κάποια άτομα και να τους βάλεις στην θέση τους. Μην αγνοείς τα επικοινωνιακά εμπόδια στη δουλειά, γιατί μπορούν να σε πάνε αρκετά πίσω. Μην κριτικάρεις τους πάντες, αν δεν θες να δημιουργείς αποστάσεις ανάμεσα σε σένα και στους γύρω σου. Μην πιέζεις καταστάσεις, αλλά μην κρατάς ούτε και τείχη άμυνας συνέχεια.