Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο, στην Ουκρανία, το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και 44 να τραυματιστούν.

Την επίθεση ανακοίνωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.

Επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες, ο αξιωματούχος ανέφερε πως «υπάρχουν ήδη 14 νεκροί στο Κίεβο», συμπληρώνοντας πως βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές.

🔴 UPD: 14 killed, at least 44 injured as a result of the Russian attack on Kyiv tonight.

27 separate sites across the capital were attacked, reports Minister of Interior Affairs.

📷: Suspilne pic.twitter.com/jlSo8rQzdM

— UNITED24 Media (@United24media) June 17, 2025