Επιθέσεις με drone στη Ρωσία, νύχτα τρόμου για την Ουκρανία

Πολύ δύσκολη νύχτα για την Ουκρανία, την ώρα που σημειώθηκαν και κάποιες επιθέσεις με drone στη Ρωσία.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις και στα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα για να εγγυηθεί την ασφάλεια, καθώς κατά το υπουργείο Άμυνας οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο τη Μόσχα με drones.

Νωρίτερα, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πως καταστράφηκαν 76 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης μέσα σε δυο ώρες στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων των δυο εμπόλεμων κρατών, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως βρισκόταν τις πρώτες πρωινές ώρες σε εξέλιξη νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και πρόσθεσε πως η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε για να την απωθήσει.

Η αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πως οι κάτοικοι του Κιέβου θα περάσουν μια νύχτα τρόμου.

Maybe the biggest-ever attack on Kyiv. Constant humming of drones. Sky is thick with smoke. Every few minutes another explosion rings out. pic.twitter.com/y9nL7bSItv

— Audrey MacAlpine (@MacalpineAudrey) June 10, 2025