Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν την περασμένη νύχτα τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 60 άλλων στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουκρανία, την επομένη παρόμοιων πληγμάτων που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στο Κίεβο και την Οδησσό.

Αναλυτικότερα, η επίθεση με στόχο το Χάρκοβο την περασμένη νύκτα προκάλεσε το θάνατο μιας 65χρονης γυναίκας και ενός 47χρονου άνδρα, ενώ τουλάχιστον 60 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, ανακοίνωσε η περιφερειακή αστυνομία.

«Δεκαεπτά πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών σημειώθηκαν σε δύο συνοικίες» αυτής της πόλης, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι ρωσόφωνοι, διευκρίνισε ο δήμαρχός της Ιγκόρ Τερέχοφ.

Εξάλλου, δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια και ένας στη Χερσώνα, ενώ κτίρια επλήγησαν στην περιφέρεια της Οδησσού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στο Χάρκοβο, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν «περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και χτυπήθηκαν κυρίως πολυκατοικίες, διευκρινίσθηκε από το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, το οποίο υπογράμμισε πως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν Geran-2, η ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος Σαχίντ.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Deadly night in Kharkiv. At least two civilians were killed and 54 injured as Russia launched a swarm of killer drones on the city.

Residential buildings were left in ruins. Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/He4pSXfIlt

— KyivPost (@KyivPost) June 11, 2025