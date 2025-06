Από τον Ιανουάριο του 2026, το ευρώ θα είναι το νόμισμα στη Βουλγαρία. Η ΕΚΤ και η Κομισιόν ενέκριναν την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ και η κυβέρνησή της υποστηρίζει ότι έρχεται ευημερία για τη χώρα και τους πολίτες της.

Δεν συμφωνούν όμως όλοι οι Βούλγαροι με αυτή την αισιοδοξία. Φοβούνται ότι έρχεται αύξηση τιμών, υποτίμηση των εισοδημάτων και των αποταμιεύσεών τους και επιδείνωση της κατάστασής τους.

Ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας, Πέτερ Ντίλοφ, υποστηρίζει ότι η εθνική οικονομία στη Βουλγαρία θα γίνει πλουσιότερη κατά 2 δισεκατομμύρια λέβα. Υποστηρίζει ότι η οικονομία και οι πολίτες έως τώρα χάνουν περίπου 1 δισεκατομμύριο λέβα ετησίως λόγω της μετατροπής λέβα σε ευρώ και αντίστροφα. «Σχεδόν μισό εκατομμύριο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν στη Βουλγαρία, διατηρώντας λογαριασμούς τόσο σε λέβα όσο και σε ευρώ», είπε ο Πέτερ Ντίλοφ. Αν δεν χρειάζονται να μετατρέπουν τα νομίσματα, θα εξοικονομήσουν «περίπου 100 ευρώ ετησίως».

🇧🇬 Bulgaria meets the criteria to adopt the euro as of 1 Jan 2026, say the @ecb & @EU_Commission.

As @Europarl_EN Rapporteur, I’ll ensure a clear, convincing report.

The euro doesn’t make us less Bulgarian, it makes us stronger Europeans. 💶🇪🇺#Eurozone #Bulgaria #EU pic.twitter.com/edbMMBnBCq

— Eva Maydell (Paunova) (@EvaMaydell) June 4, 2025