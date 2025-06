Συμμετέχουν στο «March to Gaza» δύο βουλευτές της Νέας Αριστεράς – Στο Κάιρο Ζεϊμπέκ και Πέρκα

Με αντιπροσωπεία που μεταξύ άλλων συμμετέχουν δύο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Πέτη Πέρκα και ο Χουσεϊν Ζεϊμπέκ, συμμετέχει η Νέα Αριστερά στην πρωτοβουλία «March to Gaza».

«Το ‘March to Gaza’ είναι μια διεθνής πρωτοβουλία στήριξης στον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων και καταδίκης της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ. Είμαστε περήφανοι που η ελληνική αποστολή στο ‘March to Gaza’ είναι πολυπληθής και ιδιαίτερα περήφανοι για τη συμμετοχή μελών της Νέας Αριστεράς και της νεολαίας μας στη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία για το δίκιο του λαού της Παλαιστίνης», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, στη διάρκεια συνάντησης σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου με μέλη του κόμματος που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν με προορισμό την Αίγυπτο προκειμένου να συμμετέχουν στη διεθνή διαδήλωση Global March to Gaza.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χουσεϊν Ζεϊμπέκ βρίσκεται ήδη στο Κάιρο, ενώ το βράδυ είναι προγραμματισμένη πτήση της Πέτης Πέρκα, η οποία συμμετείχε στη συνάντηση με τον Αλέξη Χαρίτση, τον γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τη βουλεύτρια Σία Αναγνωστοπούλου.

«Η Παλαιστίνη είναι το προσκλητήριο του 21ου αιώνα»

Για «ιστορική στιγμή» μίλησε η κ. Πέρκα και κάλεσε τον κόσμο να συμμετέχει στις διαδηλώσεις της Κυριακής 15 Ιουνίου ενώ η κ. Αναγνωστοπούλου επισήμανε ότι «η Παλαιστίνη είναι το προσκλητήριο του 21ου αιώνα».

Τα μέλη της Νέας Αριστεράς που συμμετέχουν στην «Πορεία για τη Γάζα» ενημέρωσαν για τις λεπτομέρειες του εγχειρήματος, σημείωσαν «το κλίμα αλληλεγγύης στις τάξεις της πολυπληθούς ελληνικής αποστολής» και δήλωσαν την πρόθεσή τους «να δώσουν τη μάχη για να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας απέναντι στην απάνθρωπη κυβέρνηση Νετανιάχου και τον κυνισμό της ελληνικής κυβέρνησης που παραμένει σιωπηλή μπροστά στη συντελούμενη γενοκτονία».

Ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε «την εντυπωσιακή -σε παλμό και συμμετοχή- χθεσινή εκδήλωση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για τον αποχαιρετισμό της αποστολής» και χαρακτήρισε την αποστολή ως «ελπίδα για την ανθρωπότητα» απέναντι «σε ένα πέπλο που καλύπτει τα εγκλήματα του Ισραήλ και την ένοχη σιωπή της Δύσης».