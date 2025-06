«Ήταν τέλειοι, μέχρι που δεν ήταν» – Γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ;

Αν η μεγαλύτερη διαμάχη των ημερών ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ, τότε η μακροβιότερη είναι αναμφισβήτητα το Beckxit. Το κωδικό όνομα που δόθηκε στην αντιπαράθεση μεταξύ ενός από τα πιο διάσημα ζευγάρια στον κόσμο – του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ – και του λιγότερο διάσημου μεγαλύτερου γιου τους, Μπρούκλιν και της συζύγου του, Νίκολα Ανν Πελτζ, επινοήθηκε φέτος από την Daily Mail.

Καλύπτει όμως μια ευρύτερη σύγκρουση που ξεκίνησε το 2022, όταν η Πελτζ φόρεσε Valentino αντί για Victoria Beckham στο γάμο της, και μας φέρνει στην πρόσφατη, πλούσια φωτογράφιση του εξώφυλλου του γερμανικού περιοδικού Glamour, στην οποία οι νεότεροι Μπέκαμ συζητούν για την «ενίοτε ακατάστατη, πολύ αληθινή αγάπη» τους και για το αν θα μπορούσαν να ανοίξουν εστιατόριο – χωρίς λέξη για τα πεθερικά της Νίκολα.

Έχουν beef

Τέτοιες είναι οι ιδιοτροπίες του διάσημου αυτού beef, κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι συνέβη ενδιάμεσα. Αλλά τα πράγματα οξύνθηκαν ξεκάθαρα όταν εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από το πάρτι των 50ων γενεθλίων του Ντέιβιντ τον περασμένο μήνα – χωρίς κανένα ίχνος του Μπρούκλιν.

Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούσαν την πρώην πλέον κοπέλα του Ρομέο Μπέκαμ, διάφορα τατουάζ και την αποτυχία να παρευρεθεί σε ένα από τα fashion shows της Βικτόρια άρχισαν να αναβλύζουν και σύντομα το Beckxit είχε γίνει πραγματικότητα.

Από τότε κάθε εμφάνιση και κάθε ανάρτηση στο Instagram έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους της πολυθρόνας. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που η φωτογράφιση στο Glamour εμφανίστηκε στο διαδίκτυο, η Daily Mail εικάζει σε ένα από τα 52 άρθρα της (και συνεχίζει να μετράει) αν η συνέντευξη ήταν απόδειξη ότι η διαμάχη απέχει πολύ από το να τελειώσει.

Από τους Times of India μέχρι την ιορδανική εφημερίδα Amman, η κάλυψη αυτής της οικογενειακής «βεντέτας» ήταν εξαιρετική

Είμαστε όλοι έχοχοι

Ο συγχρονισμός του δημοσιεύματος του Glamour ήταν τρομερός ή λαμπρός «ανάλογα με το ποιος ήταν ο δημοσιογράφος του» δήλωσε ο μάνατζερ δημοσίων σχέσεων Mark Borkowski, ο οποίος βοήθησε στην αναβίωση της καριέρας του Noel Edmonds. Αλλά όπως και να το δει κανείς, είναι «απολύτως ένας πόλεμος περιδίνησης» είπε για τη φωτογράφιση.

«Είναι αυτό που ονομάζω οπτικό ηχητικό στιγμιότυπο. Αυτές οι εικόνες συχνά δεν έχουν πάντα το νόημα που τους προσδίδουμε. Αλλά εξακολουθούμε να τρεφόμαστε από αυτές, επειδή είμαστε όλοι ένοχοι που καθοδηγούμαστε από τη διάλυση κι όχι από την ένωση».

Ο Dr Kadian Pow, λέκτορας κοινωνιολογίας στο Birmingham City University, συμφώνησε. «Οι κινήσεις των δημοσίων σχέσεων πρέπει να συνδέονται» δήλωσε. «Πρόκειται για άλλο ένα παιχνίδι εξουσίας μεταξύ δύο κομμάτων». Από τους Times of India μέχρι την ιορδανική εφημερίδα Amman, η κάλυψη αυτής της οικογενειακής «βεντέτας» ήταν εξαιρετική – ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια, ούτε μας ενδιαφέρει πραγματικά.

Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι αναγκάζονται να συνεχίσουν να διαβάζουν;

«Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σχέση μας με τις διασημότητες» γράφει η Klam, «μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας»

Απόδραση από την πραγματικότητα της ειδησιογραφίας

«Έχει να κάνει με τη διέγερση, την εξουσία και τους ίδιους τους Μπέκαμ» δήλωσε ο Pow. «Αλλά ευρύτερα, αυτές οι ιστορίες είναι μια απόδραση από την καταστροφή και την πολιτική πραγματικότητα του ειδησεογραφικού κύκλου.

»Μας γοητεύουν επειδή υποτίθεται ότι είναι πλουσιότεροι και καλύτεροι από εμάς – οπότε όταν βλέπουμε ένα ελάττωμα που αντικατοπτρίζει εμάς τους απλούς ανθρώπους και τις καθημερινές μας αποτυχίες, μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα για τον εαυτό μας».

Στο βιβλίο The Stars in our Eyes, της Julie Klam, το 2017, που διερευνά τη γοητεία μας για τις διασημότητες, η παρακολούθηση των σταρ συγκρίνεται με έναν καθρέφτη fun-house, σαν να είναι οι διασημότητες κατασκευασμένες για να μας κρατούν υπό έλεγχο.

«Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σχέση μας με τις διασημότητες» γράφει η Klam, «μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας». Οι διασημότητες είναι τέλειες, λέει, μέχρι να μην είναι.

Ακριβώς όπως οι εφημερίδες έχουν αφιερωμένους ανταποκριτές για τους Μπέκαμ, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία ερασιτεχνικής έρευνας στο TikΤok που εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες άλλων ανθρώπων για κλικ και κέρδος

Οι αστυνόμοι του TikTok

Ωστόσο, το κουτσομπολιό δεν ήταν χωρίς θύματα, δήλωσε ο Mark Stephens, δικηγόρος μέσων ενημέρωσης στο Howard Kennedy, αναφέροντας το ρόλο των μέσων ενημέρωσης στο διαζύγιο του άλλου βρετανικού ζεύγους, της Paula Yates και του Bob Geldof.

Ακριβώς όπως οι εφημερίδες έχουν αφιερωμένους ανταποκριτές για τους Μπέκαμ, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία ερασιτεχνικής έρευνας στο TikΤok που εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες άλλων ανθρώπων για κλικ και κέρδος. Τα περισσότερα από αυτά είναι ανεξέλεγκτα. «Και υπάρχουν νόμοι περί συκοφαντικής δυσφήμισης που επιφέρουν νομικές κυρώσεις, αλλά η ζημιά έχει συνήθως γίνει μέχρι τότε» δήλωσε ο Stephens.

Παρόλα αυτά, οι καυγάδες και οι χωρισμοί είναι το μεγάλο ισοδύναμο της ζωής και περιστασιακά, είπε ο Pow, όταν τα αστέρια είναι τόσο λαμπερά όσο οι Μπέκαμ, αυτές οι διαμάχες μπορούν να είναι «μια κοινή εμπειρία, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια κοινωνία που έχει γίνει όλο και πιο απομονωμένη».

Οι βεντέτες των διασημοτήτων μας διασκεδάζουν εδώ και αιώνες

Στη μεσαιωνική Ιταλία, ο σατιρικός Πιέτρο Αρετίνο υποτίθεται ότι προσλήφθηκε από τον Γάλλο βασιλιά για να γράψει προπαγάνδα για τον Ισπανό βασιλιά, ενώ πληρωνόταν από τον Ισπανό βασιλιά για να γράψει προπαγάνδα για τον Γάλλο βασιλιά. Ήταν μια «οπλοποίηση του κουτσομπολιού».

Μερικές φορές οι καυγάδες μοιάζουν επιμελημένοι – και συχνά είναι. Ορισμένες κουτσομπολίστικες ιστοσελίδες υποστηρίζουν ότι η διαμάχη έχει κατασκευαστεί για να δώσει δημοσιότητα στο ντοκιμαντέρ της Βικτόρια στο Netflix τον Οκτώβριο. Ένας λόγος για το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης του Beckxit είναι ότι πρόκειται για δύο nepo baby (η Πελτζ, ηθοποιός, είναι παιδί ενός δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και ενός πρώην μοντέλου).

«Αυτά τα παιδιά επιδιώκουν να κάνουν τη ζωή τους αυτόνομη, αλλά βρίσκονται σε οικονομικό ανταγωνισμό όχι μόνο με την ομάδα των συνομηλίκων τους, αλλά και με τους γονείς τους» δήλωσε ο Stephens.

Ο αγώνας των γονιών Μπέκαμ τώρα δικαιώνεται

Αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο για τον οίκο μόδας Beckham, ο οποίος βασίζεται στην οικογένεια. Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ενηλικιώθηκαν «κάτω από τα φώτα των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων», δήλωσε ο Stephens.

«Αλλά με τους απογόνους είναι πιο δύσκολο – είναι μια περίπτωση παιδιών που μεγαλώνουν και βρίσκουν όρια υπό το βλέμμα της δημοσιότητας». δήλωσε η Klam: «Νομίζω ότι ο κόσμος πιστεύει ότι τα παιδιά των διασημοτήτων είναι τυχερά. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Τα nepo baby έχουν χειρότερη τύχη από τους κανονικούς ανθρώπους, επειδή όλοι νομίζουν ότι τα έχουν όλα».

Παρόλα αυτά «τώρα που ο Μπρούκλιν επέλεξε να βρίσκεται στο προσκήνιο, λοιπόν, το παιχνίδι γίνεται δίκαιο. Δεν είναι σαν να αποφάσισε να γίνει βοσκός ή κάτι τέτοιο».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Η οικογένεια Μπέκαμ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Beckham, στο Λονδίνο της Βρετανίας στις 3 Οκτωβρίου 2023. REUTERS/Maja Smiejkowska