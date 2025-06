Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως δύο αεροπλανοφόρα από την Κίνα έγιναν αντιληπτά να επιχειρούν στον Ειρηνικό Ωκεανό για πρώτη φορά ταυτόχρονα, την ώρα που το Τόκιο υποπτεύεται ότι το Πεκίνο ενισχύει τις στρατιωτικές δυνατότητές του σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές.

Το αεροπλανοφόρο Shandong και άλλα τέσσερα πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό, πλοηγήθηκαν χθες Δευτέρα στην ιαπωνική αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) κοντά στη νότια απομακρυσμένη ατόλη Οκινοτόρι, ανέφερε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας.

Αεροσκάφη και ελικόπτερα της δύναμης κρούσης του έκαναν απονηώσεις και προσνηώσεις, πρόσθεσε.

Η αεροναυτική δύναμη έγινε αντιληπτή το Σάββατο να πλέει κάπου 550 χιλιόμετρα νότια του νησιού Μιγιάκο, κοντά στην Ταϊβάν, συνέχισε.

Δεύτερο κινεζικό αεροπλανοφόρο, το Liaoning, με τη δύναμη κρούσης του, εισήλθε παράλληλα σε χωριστή ιαπωνική ΑΟΖ κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, ανέφερε το Τόκιο χθες Δευτέρα.

«Είναι η πρώτη φορά που δυο κινεζικά αεροπλανοφόρα γίνονται αντιληπτά να επιχειρούν ταυτόχρονα στον Ειρηνικό», τόνισε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα.

«Εκτιμάμε ότι ο στόχος των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων είναι να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες και την ικανότητά τους να διεξάγουν επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες ζώνες», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

China’s Liaoning & Shandong aircraft carriers conducted simultaneous drills in the Pacific for the 1st time, Japan confirmed. This highlights China’s growing ability to project power beyond the 2nd island chain. Beijing insisted the drills complied with international law & norms. pic.twitter.com/WE5SIRwCPJ

— Ambassador (@this_ambassador) June 10, 2025